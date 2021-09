Tradizionale Cena sociale dell’associazione culturale casa delle Aie Cervia, mercoledì 15 settembre

È stato un anno difficile per l’Associazione Culturale Casa delle AIE Cervia. L’associazione, causa pandemia, ha dovuto interrompere forzatamente i “Venerdì culturali” del teatrino della Casa delle AIE e annullare i tradizionali “Laboratori di cucina romagnola e del pane” organizzati con le scuole primarie di Cervia e con l’Istituto Alberghiero (IPSEOA Tonino Guerra).

Poi c’è stata, col miglioramento della situazione generale una ripresa di iniziative nel corso della stagione estiva 2021, con l’organizzazione delle “Passeggiate ecologiche in pineta”. Col richiamo al Settecentesimo anniversario della morte di Dante sono state organizzate le “Visite guidate alla Casa delle AIE e all’Orto Botanico dei Frutti dimenticati”, che rientravano nel programma “I Giardini dell’Eden”. Si è avuta la collaborazione a “Sapore di sale” con le dimostrazioni dei laboratori di pasta fresca e del pane (Cervia 3-5 settembre 2021). Le iniziative hanno avuto un grande successo.

Questo bel segnale di ripresa ha stimolato il Consiglio direttivo dell’associazione ad organizzare mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 20, la tradizionale “Cena sociale”. L’iniziativa, coordinata da Mario Stella, è resa possibile grazie alla collaborazione della gestione del ristorante della Casa delle Aie che fa capo alla famiglia Battistini. La cena del 15 settembre sarà gratuita per i soci. Per gli accompagnatori non soci è previsto il pagamento di una quota di € 25.

Il ritrovo con gli associati è a partire dalle ore 19,00. La serata sarà allietata dal Duo vocale e strumentale Daniela Vallicelli (voce) e Leonardo Vallicelli (clarinetto e sax). L’appuntamento conviviale costituirà anche l’occasione per il rinnovo dell’adesione per il 2022 all’associazione con il versamento della quota sociale di € 40. L’associazione aveva destinato nel 2020 un contributo di € 2.000 a favore del Coordinamento del Volontariato di Cervia, che aveva il compito di raccogliere fondi a favore delle persone che si sono trovate in difficoltà per l’emergenza Covid-Coronavirus.

“Si sta ora definendo il nuovo programma dei Venerdì culturali del Teatrino delle AIE, che si volgeranno dal 15 ottobre al 10 dicembre” spiegano dall’associazione -. Con la “cena sociale” si dà un segnale di ripresa di attività nel rispetto delle normative anti Covid Coronavirus. Per questo si richiede ai partecipanti di presentare il green pass dell’avvenuta vaccinazione, sia per i soci, che per gli accompagnatori.

MENÙ CENA SOCIALE – (Casa delle AIE – mercoledì 15 settembre 2021 – ore 20)

Primi piatti – Pasta e fagioli, Tagliatelle e Cappelletti.

Secondi piatti – Coniglio con contorno di patate al forno ed erbette.

Dolce – Zuppa inglese – Acqua, vino Doc della Casa e caffè

Per informazioni e per segnalare la propria partecipazione si invita a fare riferimento al Vice Presidente Mario Stella tel. 338 3791838.