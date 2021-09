È stata inaugurata domenica 12 settembre Imperfect Islands, la mostra personale di Liliana Santandrea ospitata fino al 3 ottobre presso la chiesa del Suffragio di Bagnacavallo. Sono intervenuti, accanto all’artista, il critico Enzo Dall’Ara e la sindaca di Bagnacavallo.

Imperfect Islands propone opere recenti, pittoriche e grafiche, dove Liliana Santandrea, artista bagnacavallese che dal 1981 al 2018 ha ricoperto il ruolo di direttrice didattica presso la locale scuola comunale d’Arte “Bartolomeo Ramenghi”, mette al centro il mondo industriale in relazione con l’ambiente, «per riflettere sulla verità del mondo contemporaneo».

Organizzata dall’associazione Biart, la mostra rientra negli eventi della Festa di San Michele.

La chiesa del Suffragio è in via Trento Trieste 1.

Ingresso gratuito. Per l’accesso valgono le regole del Green pass.

Orari:

tutti i giorni escluso il lunedì 15.30-18.30

la domenica e venerdì 29 settembre anche 10 -12

dal 24 al 29 settembre apertura serale 20-23

Info:

liliana_santandrea@virgilio.it

www.festasanmichele.it