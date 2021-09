“Pazzi di Jazz”, alla Rocca Brancaleone il concerto dei giovani studenti delle scuole ravennati

Come tutte le attività didattiche, “Pazzi di Jazz” ha vissuto momenti difficili. Ma ora è finalmente tempo di tornare in scena: mercoledì 15 settembre, all’interno del programma del festival Ravenna Jazz, la Rocca Brancaleone ospiterà, alle ore 21, il concerto del rigoglioso organico formato da giovanissimi studenti delle scuole ravennati: l’Orchestra dei Giovani, l’Orchestra Don Minzoni, il Coro Swing Kids e il Coro Teen Voices. Con loro sul palco ci saranno celebrità come il trombonista Mauro Ottolini, il beatboxer Alien Dee e il direttore d’orchestra Tommaso Vittorini, guide sapienti e ispirazione per i giovani affidati alle loro cure musicali. Purtroppo Enrico Rava, da anni figura di spicco del cast di Pazzi di Jazz, non potrà essere presente, essendo in convalescenza in seguito a una delicata operazione appena subita. Al suo posto si esibirà, sempre alla tromba, Flavio Boltro, artista di grande levatura, anch’egli internazionalmente riconosciuto.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network con la collaborazione degli Assessorati alla Cultura del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Pazzi di Jazz 2021 è organizzato da Jazz Network con il sostegno del Comune di Ravenna, del Ministero della Cultura e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna/MIUR.

“Pazzi di Jazz” Young Project, giunto all’ottava edizione, mantiene il suo originale format e si avvale del cast artistico rinnovatosi nel 2019.

A coronamento di un percorso didattico e formativo che coinvolge numerose scuole ravennati, quattro celebri artisti si preparano a salire sul palcoscenico assieme alle orchestre giovanili e ai cori dei quali hanno curato la preparazione, infondendo nei giovanissimi partecipanti la passione per il lavoro di squadra oltre che per la musica.

Sul podio ci sarà Tommaso Vittorini, noto compositore e direttore d’orchestra, al quale si devono anche gli arrangiamenti originali. Solista di spicco sarà Flavio Boltro, uno dei trombettisti italiani più noti a livello internazionale, mentre nel doppio ruolo di direttori e solisti troveremo l’esuberante trombonista Mauro Ottolini e il giovane e pluripremiato rapper-beatboxer Alien Dee. Alla loro guida saranno affidati i giovanissimi studenti provenienti dalla Scuola Media Don Minzoni (Orchestra dei Giovani e Orchestra Don Minzoni), la scuola primaria Mordani (il coro Swing Kids). Il coro a cappella Teen Voices riunirà poi studenti provenienti da vari istituti superiori.

Mentre i laboratori sono stati incentrati sul rapporto tra jazz e Brasile, il programma del concerto è dedicato al leggendario trombettista e compositore Miles Davis, considerato uno dei più influenti e originali musicisti del XX secolo. Genio innovatore, dotato di uno stile inconfondibile e di un’incomparabile gamma espressiva, Miles Davis è stato una figura chiave del jazz e della musica in generale. Uomo di grande carisma, è stato allo stesso tempo artista rivoluzionario e icona della cultura pop e dell’industria dello spettacolo. Una selezione di composizioni di Davis costituisce il nucleo principale del concerto finale alla Rocca Brancaleone.

Nel corso degli anni, l’unicità di un’esperienza formativa come Pazzi di Jazz è stata riconosciuta dalle più importanti istituzioni nazionali, che l’hanno premiata con la medaglia del Presidente della Repubblica, il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna/MIUR.

