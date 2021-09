Ravenna. “Capire la Musica” riparte in grande al Teatro Alighieri

La Cooperativa Emilia Romagna Concerti e il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura hanno programmato una nuova edizione della Stagione “Capire la Musica” che si svolgerà al Teatro Alighieri dal 14 ottobre 2021 al 13 aprile 2022, presentando nomi emergenti e grandi star del concertismo internazionale.

La Presidente Silvana Lugaresi sottolinea in una dichiarazione che, nel corso del 2021, nonostante le difficoltà del lockdown e della epidemia di Covid, tutti i Concerti programmati nelle varie stagioni musicali di Erconcerti sono stati recuperati e inoltre, in collaborazione con varie istituzioni della scuola e del volontariato, sono state messe in atto molte nuove stagioni musicali sia a Ravenna che nel resto della Romagna. In particolare segnaliamo gli undici Concerti effettuati nei mesi estivi al sorgere del sole a Marina Romea, Casalborsetti e Pinarella di Cervia in collaborazione con l’Associazione “Piccoli Grandi Cuori” e la Pro Loco di Pinarella.

Altri Concerti sono stati realizzati a Forlì, Brisighella, Tredozio, Modigliana, Casola Valsenio, Portico di Romagna, Lido di Classe e Cervia. Ad oggi sono più di 40 i Concerti realizzati da Emilia Concerti nella sua attività annuale, che ha interessato anche alcuni Centri Estivi della nostra Città. Abbiamo quindi favorito la possibilità di partecipazione ai nostri Concerti a nuovo pubblico, con una particolare attenzione per i più giovani che abbiamo coinvolto sempre di più nelle nostre iniziative.

Per la prossima stagione di Capire la Musica il contributo di Eni-Main Sponsor, accompagnato al consueto sostegno di Sapir e Romagna Acque, ci consente di abbassare i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti di circa il 15%, con particolari sconti per gli studenti di tutte le scuole e della Università.

Si apre il 14 settembre con “Pierino e il Lupo” e il “Carnevale degli Animali”. La Young Musicians European Orchestra, diretta da Giulio Arnofi, con la partecipazione dei pianisti Pietro Fresa e Giulia Contaldo, sarà integrata da un narratore d’eccezione come il “Mago” Antonio Casanova, un ravennate famoso emigrato da tanti anni in televisione.

Secondo appuntamento lunedì 22 novembre con la giovanissima violoncellista Raffaella Cardaropoli. Anche in questo Concerto il grande pianista Bruno Canino, decano dei pianisti italiani e presente nella scena internazionale (e anche ravennate) da oltre 60 anni, ha accettato di accompagnare alla ribalta uno dei nostri musicisti emergenti.

Il 14 dicembre viene recuperato il tradizionale Concerto di Natale del 2020 con gli stessi interpreti: il direttore Ignacio Abaloz Ruiz, il violinista Giuseppe Gibboni e il violoncellista Ettore Pagano – che recentemente si è esibito con grande successo nelle Suites di Bach a San Vitale. In programma musiche di Paganini, Ciaikovski e Vivaldi.

In ricordo delle vittime della Shoah, il 26 gennaio, torna a Ravenna con Schumann, Chopin e Rachmaninov il pianista israeliano Adi Neuhas; mentre, per l’8 marzo, Festa della Donna, si esibirà un quintetto tutto al femminile della Young Musicians European Orchestra.

Una importante serata vedrà sul palco, il 29 marzo, l’Orchestra del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena diretta da Stefano Pagliani, che insieme al grande violinista Ilya Grubert, eseguirà musiche di Ciaikovski in occasione della Giornata in ricordo delle Vittime della Mafia. L’evento sarà in collaborazione con il Teatro Bonci di Cesena.

La Stagione si chiude il 13 aprile con il Concerto di Pasqua, eseguito dalla Young Musicians European Orchestra e dal Coro “NovoCanto” di Innsbruck che, sotto la direzione di Paolo Olmi, eseguiranno la Messa dell’Incoronazione e il Concerto per violino k 219 di Mozart con il giovane Yuri Revich.

Le attività di Emilia Romagna Concerti comprendono ogni anno oltre 50 eventi in Italia e all’estero, e vengono realizzate anche grazie alla collaborazione con il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica), il Ministero della Cultura, il Ministero degli Esteri, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, ENI-Main Sponsor, Romagna Acque e Sapir.

Gli abbonamenti a “Capire la Musica” con prezzi da 105 a 28 euro, sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Alighieri e anche online sul sito http://www.teatroalighieri.org

Per informazioni: segreteria@emiliaromagnaconcerti.com