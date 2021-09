Tanti eventi ed iniziative per Ail tra settembre ed ottobre

Autunno ricco di iniziative ed eventi per Ail Ravenna, la sezione locale dell’Associazione per la lotta alle leucemie, linfomi e mieloma.

Si parte martedì 21 settembre alle 13 con il convegno “5 anni di Ematologia a Ravenna”, ospitato a Palazzo Rasponi dalle Teste di piazza Kennedy. In occasione del convegno, dove verranno discussi i temi scientifici legati all’Ematologia, il presidente di Ail Ravenna, Dott. Alfonso Zaccaria, relazionerà sul ruolo delle Associazioni di volontariato nello sviluppo della disciplina ed assistenza al malato. Informazioni e prenotazioni al n. 371 3489886.

Domenica 26 settembre alle 10 sarà poi la volta della camminata di raccolta fondi Bagnacavallo Filwalking for AIL, all’interno del programma della Festa di San Michele. La camminata solidale mira a sostenere i progetti di Ricerca e assistenza ai pazienti ematologici. Iscrizioni: Fitwalkind for AIL Ravenna.

Si prosegue domenica 17 ottobre alle 9.30, con l’ecomaratona del Sale Cervia: ritorna Ecomaratona del Sale a Cervia che anche quest’anno conferma il suo sostegno ad AIL Ravenna. Info ed iscrizioni: Ecomaratona del Sale.

Ultimo appuntamento giovedì 28 ottobre alle 21 con il concerto di beneficenza alla Sala Corelli Ravenna: il Trio Marfisa si esibirà in uno splendido concerto per raccogliere fondi in favore di AIL Ravenna. Ingresso € 10,00. Prenotazione obbligatoria: tel. 371 3489886 – ail.ravenna@ail.it.