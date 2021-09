Fira 2021: Signori questo è il bël e cöt

I grandi protagonisti della serata di giovedì 16 settembre saranno bël e cöt e canèna, quando in piazza Farini a partire dalle 19.30 i macellai di Russi in collaborazione con Chef to Chef Emilia-Romagna Cuochi proporranno la degustazione gratuita del loro bël e cöt, accompagnato da un bicchiere di Canena della Tenuta Uccellina.

Prodotti locali fortemente identitari della nostra cultura gastronomica, l’abbinamento salume e vino è un binomio vincente sia sotto l’aspetto del gusto che salutistico: bassa gradazione alcolica della canèna, vero vino novello, e scarsa presenza di grassi del bël e cöt rispetto agli altri analoghi insaccati.

Ufficio Cultura del Comune di Russi

Tel. 0544 587642

cultura@comune.russi.ra.it

www.comune.russi.ra.it

www.firadisettdulur.net