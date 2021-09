Burattini Gran Varietà a San Pietro in Trento con Massimiliano Venturi

Ci si sposta a San Pietro in Trento per il nuovo appuntamento con Burattini alla Riscossa!, che nel Cortile del Centro di Lettura “La Ramona” ospita I Burattini di Massimiliano Venturi, impegnati in un Gran Varietà. La rassegna, fino a ottobre, continuerà a percorrere il ravennate dalla riviera all’entroterra, con eventi a ingresso gratuito a base di burattini, marionette e arti di strada, pronti a divertire e affascinare il pubblico di tutte le età.

sabato 18 settembre – ore 16.30 – Ingresso libero

I Burattini di Massimiliano Venturi

Burattini Gran Varietà

Cortile del Centro di Lettura “La Ramona” – San Pietro in Trento (Ra)

Tra burattini, marionette e figure di ogni genere e sorta, gli eroi del teatrino saranno al centro di un’ora di intrecci, di risate e lazzi in cui verranno trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonate che impartiranno ai propri avversari. Uno spettacolo con grande coinvolgimento del pubblico, recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso a ogni rappresentazione, e ricco di duelli, inseguimenti e baruffe, da risolvere a suon di bastonate.

Prossimo appuntamento: sabato 25 settembre (ore 16) a Ravenna con I Burattini di Massimiliano Venturi

