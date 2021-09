Il cinema Gulliver riapre e inaugura la stagione con il concerto della Banda Filarmonica Comunale di Ferrara

Dopo la chiusura di fine febbraio 2020 e i lavori di ristrutturazione, sabato 18 settembre il cinema Gulliver riapre e inaugura la stagione con il concerto della Banda Filarmonica Comunale “Ludovico Ariosto” – Città di Ferrara. Dal 24 settembre riprende poi la programmazione a cura di Arci Gulliver, con il film Qui rido io, di Mario Martone.

Il cinema Gulliver, con le sue poltrone di velluto rosso, ha accompagnato generazioni di Alfonsinesi nel mondo dello spettacolo per oltre trent’anni, e i il periodo di chiusura imposto per contrastare la diffusione del virus Covid-19 è risultato essere un’opportunità per rimettere mano a questa sala storica, forte della sua qualifica di sala d’essai. Un titolo importante, che testimonia la qualità dei film proiettati e che deve sottostare a determinati parametri quali il numero minimo di serate dedicate ai film d’essai e la programmazione di una rassegna con titoli d’eccellenza. Caratteristica che fa del Gulliver un luogo di prestigio, rendendolo attrattivo anche per il pubblico delle più grandi città vicine.

E ora il Gulliver, dopo tanta attesa, riaprirà le porte sabato 18 settembre, quando dalle ore 20.30 (prenotazione obbligatoria al numero 0544 866648) si potrà vedere la trasformazione della sala in occasione del concerto che la Banda Filarmonica Comunale “Ludovico Ariosto” – Città di Ferrara terrà all’esterno del cinema. A partire poi da venerdì 24 settembre, salvo limitazioni normative imposte dall’emergenza sanitaria, ripartiranno le proiezioni serali dal venerdì al lunedì a cura di Arci Gulliver, con una capienza ridotta e accesso previa esibizione di Green Pass.

Ricapitolando:

sabato 18 settembre – ore 20.30 – Esterno Gulliver

Concerto Banda Filarmonica Comunale Ludovico Ariosto – Città di Ferrara – Prenotazione obbligatoria al numero 0544-866648

da venerdì 24 settembre a lunedì 27 settembre – proiezione unica ore 21

QUI RIDO IO

di Mario Martone

con Toni Servillo (in concorso al Festival di Venezia 2021)

Il costo per la singola proiezione è di 6€, 5€ per i possessori di tessera Arci. Maggiori informazioni sono presenti sul sito istituzionale del Comune di Alfonsine.