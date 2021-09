Lugo. World CleanUp Day, sabato 18 settembre un team di 17 volontari ripulisce la città dai rifiuti

Sabato 18 settembre a Lugo, a partire dalle 9 di mattina, in occasione del World CleanUp Day un gruppo di volontari si riunirà per ripulire la città dai rifiuti e dimostrare quanto sia importante l’ambiente e la sua preservazione. Grazie a Different, in collaborazione con le onlus Worldside Italia e 30×30 Italia, è stato possibile portare il progetto anche in Italia col nome di Save The Planet. Secondo l’annuncio di Federico Benini, il local ambassador dell’evento internazionale World CleanUp Day, in Emilia Romagna sono 3 le città che hanno formato dei team per partecipare all’evento: Parma, Sassuolo e Lugo.

Benini, che vive a Rossetta, è riuscito a formare un team di 17 volontari, con l’aiuto di amici e persone che non conosceva, ma interessate al tema grazie alla sponsorizzazione sui social, che provvederà a ripulire le strade di Lugo da tutti i rifiuti che ancora molte persone gettano a terra. L’iniziativa mira a promuovere e sensibilizzare il tema della raccolta differenziata.

Durante l’evento saranno scattate anche alcune foto, che saranno successivamente pubblicate sulla pagina Instagram di Different, che ad oggi conta 600 000 followers, risultando quindi come un ottima pubblicità per la città.

Il Comune di Lugo fornirà ai volontari tutto il necessario per poter svolgere il lavoro di raccolta rifiuti al meglio, come guanti e sacchi per la spazzatura, oltre alle indicazioni delle aree più colpite dall’abbandono dei rifiuti, maggiormente segnalate dai cittadini.