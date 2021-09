Mezzano. In volo per Elisa: sabato il memorial dedicato a Elisa Bravi e alle donne vittime di violenza

Sabato 18 settembre, dalle 15, nel giardino Camilla Ravera di Mezzano, si terrà In volo per Elisa, il primo memorial per Elisa Bravi, promosso dal gruppo donne “Una panchina per Elisa”. Il programma prevede un laboratorio di costruzione di aquiloni e alle 15,30 l’animazione di due favole a cura dell’associazione Percorsi nell’arena John Lennon.

A chiudere la giornata lo spettacolo finale a cura degli aquilonisti che hanno partecipato alla giornata. L’evento è organizzato per ricordare Elisa Bravi e, insieme a lei, tutte le donne vittime di violenza, ma è anche l’occasione per promuovere i possibili percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Al memorial collaborano Percorsi ODV, Casa delle donne, Dalla parte dei minori, Linea Rosa, Le Ammonite, Artevento e FiloVola.