Sabato 18 a Sant’Alberto il Festival di ToGether per discutere di ambiente, energia e produzioni enogastronomiche

Un pomeriggio per fare festa assieme, per discutere di ambiente e di energia, ma anche di produzioni enogastronomiche: assieme a stakeholder e amici del territorio, ma anche ad alcune personalità di livello nazionale, come gli assessori all’Ambiente delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, Raffaele Cattaneo ed Irene Priolo; o come il noto enogastronomo Paolo Massobrio e Ruenza Santandrea, presidente del Consorzio Vini Emilia-Romagna.

E’ quanto propone per sabato 18 settembre – al Caseificio Buon Pastore di via Fiorello 14 a Sant’Alberto – ToGether, Associazione Tozzi Green ODV: giovane sodalizio nato allo scopo di promuovere e sostenere l’educazione ambientale attraverso l’uso consapevole e razionale delle risorse naturali, il superamento dell’utilizzo delle fonti fossili a favore di tutte le energie rinnovabili e la divulgazione della cultura ecologica.

Il programma della giornata:

Ore 16.15 – “Un anno di ToGether”

Intervengono: Virginia Lo Rizzo (presidente Ass.); Natalia Tozzi (vicepresidente Ass.); Agata Lo Rizzo (socia fondatrice Ass.)

Ore 16.30 – “Presentazione del libro per bambini “Una nuova energia”

Intervengono: Fabrizio Piccarolo (direttore di Fondazione Lombardia Ambiente); Paola Turroni (scrittrice e formatrice ambito sociale)

Ore 17.00 Dibattito – “Dalla sostenibilità all’economia circolare”

Introduce: Fabio Cavallari (scrittore)

Intervengono: Irene Priolo (Assessore all’Ambiente Regione Emilia-Romagna); Raffaele Cattaneo (Assessore all’Ambiente Regione Lombardia)

Modera: Alberto Mazzotti (giornalista)

Ore 19.00 – “Del bicchiere mezzo pieno”

Intervengono: Paolo Massobrio (giornalista, scrittore e fondatore di Golosaria); Ruenza Santandrea (Presidente Consorzio Vini Emilia-Romagna); Virginia Lo Rizzo (responsabile delle attività vitivinicole di Tozzi)

Modera: Fabio Cavallari (scrittore)

Animerà la giornata la musica dei ragazzi del Centro Mousikè di Ravenna (studio artistico terapeutico)

Per l’accesso all’evento è necessario il green pass. In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà alla sede di Tozzi Green, in via Brigata Ebraica a Mezzano.