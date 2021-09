Sabato del Buon Vivere. A Forlì inaugura la mostra fotografica “Essere Umane”

Sabato 18 settembre è il giorno in cui alle 12 viene presentata alla stampa e al pubblico la mostra fotografica “Essere umane” che sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 14.

Alle 12, la Chiesa di San Giacomo, ospita la presentazione della mostra “Essere umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo” la mostra fotografica a cura di Walter Guadagnini, ideata e realizzata in collaborazione con Monica Fantini e Fabio Lazzari che sarà visitabile dal giorno stesso, a partire dalle 14 e fino al 30 gennaio 2022.

Un viaggio per immagini nell’evoluzione del linguaggio fotografico mondiale, con una specifica attenzione allo “sguardo femminile”, a partire dagli anni Trenta del Novecento, quando grazie all’affermazione delle prime riviste illustrate la fotografia è diventata il principale linguaggio della comunicazione contemporanea.

In mostra sono esposte opere di Berenice Abbott, Claudia Andujar, Diane Arbus, Eve Arnold, Letizia Battaglia, Margaret Bourke-White, Silvia Camporesi, Cao Fei, Lisetta Carmi, Carla Cerati, Cristina de Middel, Gisèle Freund, Shadi Ghadirian, Jitka Hanzlova, Nanna Heitmann, Graciela Iturbide, Dorothea Lange, Annie Leibovitz, Paola Mattioli, Susan Meiselas, Lee Miller, Lisette Model, Tina Modotti, Inge Morath, Zanele Muholi, Ruth Orkin, Shobha, Dayanita Singh, Newsha Tavakolian e Gerda Taro. Alla presentazione intervengono Maurizio Gardini (Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì), Gian Luca Zattini (Sindaco di Forlì), Fabio Lazzari, Monica Fantini e Walter Guadagnini. La mostra è promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì ed è organizzata dalla società strumentale della Fondazione ‘Civitas srl’.

Poco prima, alle 10.30 Gianfranco Brunelli (vicepresidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì) e Fabio Lazzari intervistano la scrittrice Elisabetta Rasy autrice di “Le indiscrete. Storie di cinque donne che hanno cambiato l’immagine del mondo”. Tina Modotti, Dorothea Lange, Lee Miller, Diane Arbus e Francesca Woodman, cinque donne che hanno in comune solo l’obiettivo di raccontare il mondo attraverso il guardare al femminile.

Alle 18.30 Riccardo Falcinelli racconta, intervistato da Corrado Ravaioli, il suo “Figure”, ovvero come e perché alcune immagini diventano famose e altre no, perché ci catturano, stupiscono, ipnotizzano.

Alle 21 Matteo Caccia racconta “Storie di donne che raccontano storie”, un evento-spettacolo sulle grandi fotografe protagoniste della mostra “Essere umane”. Partecipano le fotografe Graciela Iturbide (in video collegamento) e Paola Mattioli. Interviene Walter Guadagnini. La serata è a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Civitas Srl, Mostre del Buon Vivere.

Inoltre: alle 16 “Il tempo della luna” atelier partecipato a cura di Art Èco. Alle 19 la lettura corale per “Adua” di Nicoletta Magnani a cura di Marianna Valentino in collaborazione con Lamiacasinabella. Alle 19 “Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune”, a cura di Medici con l’Africa Cuamm e Centro Studi G. Donati. Alle 20.30 “La bellezza della femminilità nel tango argentino”, serata dedicata al ballo argentino a cura del Paese dei Balokki. Alle 20.30 “Donne: punto e altro” incontro su diritti negati alla donna nel passato e nell’attualità, a cura di Svagarte e Sabina Spazzoli. Alle 21.30 Zenith one live in concerto.

Tutti gli appuntamenti in programma saranno fruibili in presenza, gratuitamente, rispettando le regole anticovid (si consiglia di visitare la pagina: https://terradelbuonvivere.it/festival/informazioni-per-partecipare-agli-eventi) oppure online sul sito https://terradelbuonvivere.it/festival/ e sui canali social del festival.

Il Festival del Buon Vivere 2021 ESSERE UMANE è sostenuto da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, nell’ambito del progetto Terra del Buon Vivere, con il patrocinio e in collaborazione con Comune di Forlì. Con il patrocinio di Regione Emilia Romagna, VolontaRomagna odi, Cooperhub, Campus di Forlì, ENIT. In collaborazione con IRST-IRCCS e Camera di Commercio della Romagna.

