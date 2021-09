Verde brillante a Bagnacavallo: due spettacoli teatrali tra Podere Pantaleone e Giardino dei Semplici

Sono due gli spettacoli in programma a Bagnacavallo per questo fine settimana per Verde brillante – Piccolo festival dei bambini in Natura.

Per il primo appuntamento, Il venditore di Paure previsto per sabato 18 alle 21 al Podere Pantaleone, le prenotazioni sono già chiuse, mentre c’è ancora l’opportunità di prenotarsi per domenica 19 alle 17 al Giardino dei Semplici, che ospiterà Lumos! Improvvisazione tra luci e ombre, improvvisazione teatrale a cura dell’associazione 05QuartoAtto (dai 6 anni in su).

In caso di maltempo, entrambi gli spettacoli si svolgeranno presso la Sala di Palazzo Vecchio in piazza della Libertà 5.

Il progetto Verde brillante è pensato dalle associazioni promotrici di Bagnacavallo Città dei bambini assieme al Comune per proporre ai piccoli e alle loro famiglie spettacoli, laboratori e letture e molto altro in parchi e spazi verdi del territorio. Il programma è coordinato dall’associazione Doremi assieme a Cercare la Luna.

Gli eventi si concluderanno mercoledì 22 settembre alle 18 al Giardino dei Semplici con l’ultima delle letture “green” dell’associazione Comunicando Plants and Animals, Lights and Shadows, letture in lingua straniera con protagonisti piante e animali (età 6-9 anni).

Verde brillante è realizzato in collaborazione con le associazioni Lestes, Miss Peacock Yoga, 05QuartoAtto, Comunicando, Campsirago Residenza, Collettivo Vunder, Giocayoga, Primola, ScarlattineTeatro, Officina Teatrale Actuar e con il sostegno di Natura Nuova.

L’accesso a luoghi, eventi e laboratori sarà contingentato e su prenotazione, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid.

Info e prenotazioni (obbligatorie):

339 4359583 (Margherita) – 347 3081464 (Patrizia) – FB: Bagnacavallo Città dei bambini