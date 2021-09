Congratulazione ai nostri illustri “Cittadini Solidali”

Nicola Mandich & Samantha Liliane Tchameni, volontari dell’associazione Il Terzo Mondo Onlus, sono due dei volontari ravennati che, quest’oggi in occasione della Festa del Volontariato 2021, hanno ricevuto l’attestato di Cittadino Solidale.

Congratulazione ai Cittadini solidali di Il Terzo Mondo Onlus. Ci avete onorato. Grazie per tutto quello che fate per centinaia di bambini e bambine del nostro Sportello del Sorriso in Via Grado 30. Il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita

Tchameni Tchienga, presidente Associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus