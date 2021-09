Soroptimist International club di Ravenna dedica video d’arte alla memoria di Beatrice Alighieri

Dante ebbe anche una figlia, Antonia, della quale restano pochissimi, frammentari documenti, ma sappiamo che seguì il padre a Ravenna dove divenne monaca, con il nome di Beatrice, nel Convento di Santo Stefano degli Ulivi (ora sede della Polizia Municipale) e qui visse sino alla morte.

In occasione del VII centenario della morte del Poeta, Il Soroptimist International club di Ravenna, in compartecipazione con il Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura, ha voluto dedicare alla memoria di suor Beatrice Alighieri un video d’arte, realizzato da Manuela Vallicelli, che verrà presentato domenica 19 settembre alle ore 17.30 presso la sala multimediale dei Chiostri Francescani, via Dante, 2, e qui resterà disponibile per i visitatori. (ingresso libero)