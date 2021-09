“Vivi il verde”: visite guidate nella natura ad Alfonsine e a Bagnacavallo

Il Ceas della Bassa Romagna promuove due appuntamenti in natura per la giornata di domenica 19 settembre sul tema “Verde come luogo di incontro: la socialità ritrovata che (ci) fa bene” e “Verde come terapia: le esperienze sul campo” .

Casa Monti ad Alfonsine organizza “Incontri in riserva”: a partire dalle 15, visita guidata per famiglie presso lo stagno dell’ex fornace Violani, per osservare specie vegetali e animali tipici; a seguire, un laboratorio per i più piccoli.

Al Podere Pantaleone di Bagnacavallo alle 15.30 inizierà una visita guidata adatta per le famiglie e gli adulti all’interno del bosco. Si parlerà delle sue origini e la sua storia, delle sue piante, anche rare, e degli animali che lo popolano. Saranno realizzate esperienze sul legno morto, vi sarà un contatto diretto e inusuale con vari insetti del legno e non mancheranno tante stimolazioni sensoriali attraverso le erbe spontanee.

Le attività sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria presso la sede di riferimento: Casa Monti al numero 0545 38149 o via email a casamonti@atlantide.net (prenotazioni telefoniche dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13); Podere Pantaleone al numero 347 4585280, email info@poderepantaleone.it.

Le iniziative rientrano nell’ottava edizione della rassegna regionale “Vivi il Verde”, che per il 2021 propone di riflettere sul tema del “paesaggio che cura”, dedicato a vivere il paesaggio quotidiano, i parchi, i giardini e il verde urbano.