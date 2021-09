A Cervia, corsi gratuiti di italiano rivolti a cittadini stranieri

Anche quest’anno presso Scambiamenti sono in partenza i corsi gratuiti di italiano rivolti a cittadini stranieri, organizzati con il prezioso contributo dei Gruppo Insegnanti Volontari Cervesi.

I corsi sono aperti a tutti coloro che desiderino apprendere o perfezionare le proprie competenze linguistiche relative alla nostra lingua nazionale, e si svolgeranno presso lo Spazio Culturale Scambiamenti in via Nievo n.2, nelle vicinanze della caserma dei Carabinieri di Cervia e della stazione. Il materiale didattico sarà fornito gratuitamente ai partecipanti.

Sarà possibile frequentare corsi di differente livello, da quello base a quello avanzato, affidati alle cure di una squadra di insegnanti con anni di esperienza in questa mansione. Gli orari delle lezioni, diluiti in due appuntamenti settimanali, saranno decisi insieme, a seconda del livello. Per l’anno 2021/2022 saranno messe in opera alcune modifiche per mettere in sicurezza le attività.

Sapere comunicare rappresenta per gli allievi il primo passo verso un’integrazione e partecipazione nella società, ma può essere occasione di arricchimento anche per chi voglia provare una nuova esperienza nel trasmettere conoscenze. Proprio per questo, Scambiamenti è sempre alla ricerca di nuovi volontari che vogliano collaborare e prestare il proprio tempo, in particolare come insegnanti di italiano.

Scambiamenti si conferma una realtà che vuole combinare attività interculturali e giovanili, laboratori ed esposizioni artistiche, con l’obiettivo di costruire uno spazio aperto e ricettivo, che divenga un punto di riferimento per la cittadinanza cervese, sia italiana che straniera.

Per iscriversi o per partecipare ai corsi, è sufficiente presentarsi a Scambiamenti negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00. L’indirizzo è: via Ippolito Nievo, n.2 a Cervia.

Per qualsiasi informazione, ci si può mettere in contatto via mail scrivendo a scambiamenti@comunecervia.it, telefonando al 3382196514, oppure via Facebook collegandosi alla pagina Scambiamenti – Spazio Culturale.