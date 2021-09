Bagnacavallo. Inaugurata a San Francesco la mostra fotografica “Luoghi dello spirito dimenticati”

È stata inaugurata domenica 19 settembre “Luoghi dello spirito dimenticati”, la mostra fotografica curata dal Club Cine Foto Amatori Bagnacavallese che sarà ospitata fino al 31 ottobre nelle Salette Garzoniane dell’ex convento di San Francesco. È intervenuta una rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo.

La mostra, che compie un percorso attraverso alcuni “luoghi dello spirito” di Bagnacavallo e dintorni, raccoglie scatti di Paolo Brigadeci, Marina Cristallini, Angela Pasi, Elio Randi, Rosi Romanelli, Renato Ronconi, Guido Tani, Roberto Torricelli.

Luoghi dello spirito dimenticati fa parte del programma della Festa di San Michele. L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14. L’ingresso è gratuito. Per l’accesso valgono le regole del Green Pass.

Orari di apertura: venerdì ore 17-21, sabato e domenica ore 10-12 e 15-18. Nei giorni della Festa di San Michele: 24, 27 e 28 settembre ore 18-24, 25 e 29 settembre ore 10-12 e 15-24, 26 settembre ore 10-24. Informazioni sul programma completo della festa: www.festasanmichele.it