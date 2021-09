Farini Social Week #5: al via la quinta edizione della rassegna del quartiere Farini

Torna anche quest’anno la Farini Social Week. La quinta edizione della rassegna si svolgerà da sabato 25 settembre a domenica 3 ottobre in moltissimi luoghi del quartiere Farini.

Una settimana di iniziative, eventi, laboratori e mostre, realizzata da CittAttiva per conoscere, far conoscere, animare e vivere in armonia il quartiere Farini, che si estende tra la Rocca Brancaleone e il Museo d’Arte della città, tra la stazione ferroviaria e via Diaz. E per l’ultimo giorno di festa, domenica 3 ottobre, torna anche lo SportinRocca. Alla Rocca Brancaleone si daranno appuntamento sportivi e amanti della vita all’aria aperta, per una giornata al parco in compagnia di tante organizzazioni e associazioni sportive che hanno collaborato con RoccaLab per diffondere uno stile di vita sano e attivo.

La Farini Social Week è un esperimento di collaborazione consolidato negli anni. Sono gli stessi cittadini a essersi attivati per la realizzazione degli eventi poiché lo spirito dell’iniziativa risiede nella cittadinanza attiva e nella collaborazione, ora più che mai. Conoscersi tra vicini di casa e di quartiere, instaurare relazioni e connessioni tra il quartiere e la città, stare insieme, organizzare attività, prendersi cura degli spazi, sono alcune delle azioni che, messe in pratica quotidianamente, possono aumentare la qualità della vita all’interno di un quartiere e di una città tutta.

In ottemperanza alle norme sanitarie attualmente in vigore, l’accesso alle iniziative sarà regolato in conformità alle disposizioni ministeriali e laddove necessario alcuni eventi avranno posti numerati e necessità di green pass.

Per ogni evento saranno comunicate le modalità di partecipazione.

Info: cittattiva@comune.ra.it

PROGRAMMA

𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟱 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

alle 14:30 | Giardini Speyer

𝘗𝘶𝘭𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘰: 𝘤𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢 𝘢𝘭 𝘵𝘢𝘱𝘱𝘰 𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢!

Pulizia del quartiere Farini con Legambiente

alle 16 | Giardini Speyer

𝘚𝘨𝘢𝘯𝘢𝘱𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘐𝘯𝘧𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘯𝘰

Spettacolo di burattini di Massimiliano Venturi

alle 17:15 | CittAttiva, via Carducci 14

𝘓𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘭𝘦𝘨𝘯𝘢𝘮𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘵𝘰𝘭𝘰

Laboratorio per adulti a cura di Tool Library – prenotazione a cittattiva@comune.ra.it

𝘓𝘶𝘥𝘪𝘤𝘢: 𝘱𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘭𝘦𝘨𝘯𝘢𝘮𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘵𝘰𝘭𝘰

Laboratorio per bambini/e a cura di Lucertola Ludens – prenotazione a cittattiva@comune.ra.it

𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟲 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Alle 15 | Giardini Speyer

𝘈𝘮𝘢𝘭: 𝘪𝘭 𝘷𝘪𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢

Video, letture e giochi per bambini/e a cura di Emergency Ravenna – prenotazione a cittattiva@comune.ra.it

alle 16 | Giardino Amadesi

𝘠𝘰𝘨𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘵𝘢: 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘪𝘢

Lezione gratuita a cura di Graziella Frassineti. Porta il tuo tappetino/coperta

𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱ì 𝟮𝟳 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

alle 17 | Rocca Brancaleone

𝘈𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘴𝘰𝘳𝘳𝘪𝘴𝘰

Laboratorio di pittura sassi a cura di Una Panchina per Elisa

𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱ì 𝟮𝟴 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

alle 10 | Velostazione, piazzale Farini

𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘯𝘢 𝘗𝘰𝘱𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦

Officina aperta per supportare i cittadini nella manutenzione della propria bicicletta a cura di Coop.San Vitale

dalle 15:30 alle 19:30

𝘔𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘰 | Viale Farini

L’appuntamento settimanale con i produttori locali

alle 17 | Ritrovo in Libreria Dante, via Diaz

𝘗𝘦𝘥𝘢𝘭𝘦𝘨𝘨𝘪𝘢𝘮𝘰

Letture animate a tappe con i volontari di Nati per Leggere, Libreria Dante, Una Panchina per Elisa

alle 17:30 | Fem Garden, via Rocca ai Fossi

𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘥𝘰𝘱𝘱𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘨𝘯𝘰𝘮𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘥𝘳𝘦?

Talk a cura di Casa delle Donne e di giovani studentesse della città

𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝟮𝟵 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

alle 13 | Giardino Amadesi

𝘙𝘦𝘴𝘱𝘪𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢

Corso di pratiche di respirazione. Prova gratuita a cura di Elisa Billini – prenotazione a cittattiva@comune.ra.it

alle 16 | Giardino Amadesi

𝘠𝘰𝘨𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘵𝘢: 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘪𝘢

Lezione gratuita a cura di Graziella Frassineti. Porta il tuo tappetino/coperta

alle 16:30 | Ritrovo a CittAttiva, via Carducci 14

𝘗𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘳𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘥𝘢 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘰

Passeggiata nel quartiere tra CittAttiva e la Rocca Brancaleone. Animazioni a cura delle Piccole Librerie di Strada e Roberto Papetti

𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱ì 𝟯𝟬 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

alle 10 | Velostazione, piazzale Farini

𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘯𝘢 𝘗𝘰𝘱𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦

Officina aperta per supportare i cittadini nella manutenzione della propria bicicletta a cura di Coop.San Vitale

𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ì 𝟭 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

alle 16 | Giardini Speyer

𝘓𝘢 𝘣𝘪𝘤𝘪𝘤𝘭𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀: 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘶𝘴𝘰

Dimostrazione sulla manutenzione e meccanica della bici a cura di Fiab

alle 17:15 | Rocca Brancaleone

𝘚𝘶𝘴𝘴𝘶𝘳𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘵𝘪 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘵𝘪. 𝘝𝘪𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘪𝘯 𝘙𝘰𝘮𝘢𝘨𝘯𝘢 𝘦 𝘥𝘪𝘯𝘵𝘰𝘳𝘯𝘪

Presentazione del libro di Nicoletta Timoncini dedicato ai borghi dimenticati di collina

𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

alle 10 | Galleria Pallavicini 22

𝘖𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘢 𝘖𝘥𝘰𝘢𝘤𝘳𝘦

Visita guidata alla mostra di G.Mathieu a cura di Roberto Pagnani – prenotazione a cittattiva@comune.ra.it

alle 16:30 | Giardini Speyer

𝘊𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘤𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪! 𝘚𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦 𝘥𝘪𝘴-𝘶𝘮𝘢𝘯𝘦

Presentazione del libro di Carmelo Pecora a cura di Libera Ravenna

alle 18 | Giardini Speyer

𝘈𝘱𝘦𝘳𝘪𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘦𝘲𝘶𝘰-𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘢𝘭𝘦

con i prodotti di Libera Terra a cura della Bottega Villaggio Globale – prenotazione entro il 29/09 a cittattiva@comune.ra.it

alle 18:30 | Giardini Speyer

𝘊𝘰𝘯-𝘵𝘢𝘵𝘵𝘰 #2

Installazioni e performance artistiche a cura di ACER Ravenna, RibellArti e giovani artisti

𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟯 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

dalle 10 alle 18 | Rocca Brancaleone

𝘚𝘱𝘰𝘳𝘵𝘐𝘯𝘙𝘰𝘤𝘤𝘢 – dimostrazioni e prove gratuite di discipline sportive: Krav Maga e Zumba a cura di Sporting Club; Music Together a cura di Takadoum; Qi Gong, Kung Fu e Tai Chi a cura di FEA Forma e Armonia; Danze folk e liscio a cura di Malpassi; Danza Sportiva a cura di You and Me; GiocaYoga a cura di Area Yoga

dalle 14:45 | Ritrovo a CittAttiva, via Carducci 14

𝘜𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘵𝘪𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘪𝘵𝘪𝘯𝘦𝘳𝘦: 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘙𝘦𝘨𝘪𝘰 𝘊𝘢𝘦𝘴𝘢𝘳𝘶𝘮 𝘢𝘭 𝘥𝘰𝘱𝘰𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢

Passeggiata turistica con la guida Cristiana Zama tra palazzi, chiese, vie d’acqua

dalle 16:30 | Giardino Amadesi

𝘠𝘰𝘨𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘵𝘢: 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘪𝘢

Lezione gratuita a cura di Graziella Frassineti. Porta il tuo tappetino/coperta

𝗣𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗦𝗪:

> 𝘒𝘖𝘒𝘖 𝘔𝘰𝘴𝘢𝘪𝘤𝘰, via di Roma 136

possibilità di visita guidata gratuita al laboratorio negli orari di apertura (lunedì-venerdì 9-13/ 14-18 – sabato 11-13 / 14 -18), oltre a sconti speciali per partecipare ai corsi “Mezza giornata di laboratorio” e “Corso per famiglie” in cui potrete realizzare un mosaico – prenotazioni a info@kokomosaico.com

> 𝘖𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘢 𝘖𝘥𝘰𝘢𝘤𝘳𝘦, Galleria Pallavicini 22

Mostra di Georges Mathieu nel centenario della nascita. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 17 alle 19.