Riolo Terme e Casola Valsenio saranno protagonisti dell’episodio, in programma martedì 21 settembre alle 22.30 su Sky, di “Una gita fuoriporta”, serie tv original e “portavoce di quelle località italiane dallo straordinario fascino, raccontate attraverso la storia, l’arte e la bellezza, in un incredibile viaggio fra sostenibilità, curiosità ed eccellenze di ciascun luogo” spiegano dal programma.

Il sesto episodio sarà dedicato all’incantevole comprensorio collinare di Riolo Terme, Casola Valsenio ed il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Natura, arte e storia in un mix per scoprire percorsi naturalistici e nuove forme di turismo sostenibili come ciclovie, sentieri ed attività all’aria aperta.

Nella sesta puntata il viaggio inizierà dalla Rocca di Riolo Terme con David Romano e Francesca Fabbrica nei panni di Caterina Sforza; non mancherà una tappa nell’antico stabilimento termale di Riolo con Gianmarco Lanzoni.

Saranno raccontate storie, leggende e grandi personaggi che hanno lasciato un segno indelebile della Romagna, nell’autentica atmosfera di un’epoca fatta di dame e cavalieri, di tradizioni e luoghi unici.

Le telecamere si sposteranno, poi, a Casola Valsenio dove ad accoglierle ci sarà Stefania Baldassarri di Imola Faenza Tourism Company, e verrà visitata la Casa-Museo dedicata ad Alfredo Oriani. Spazio verrà dato anche alla forte vocazione cicloturistica del territorio.

La puntata proseguirà con una strabiliante escursione speleologica nella Grotta Tanaccia con Veronica Chiarini, Guida Spleologica del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, e verranno raccontate le principali attrazioni turistiche del luogo come il Giardino Delle Erbe e l’Abbazia di Valsenio.

Il viaggio porterà alla scoperta di alcune prestigiose eccellenze del territorio come lo stabilimento dalla Saint-Gobain con Angela D’Apolito fino alla produzione vitivinicola al Poggiolo con Virginia Lo Rizzo.

Un’attenzione particolare sarà riservata ai sapori autentici del territorio con Nicola Grementieri dell’agriturismo La Ca’nova e alla tipica ospitalità romagnola con Maria Grazia Rucoli del Relais Mevigo.

Il viaggio terminerà al Consorzio dello Scalogno di Romagna IGP con Glenda Vignoli ed infine breve sosta al Molino Scodellino di Castelbolognese.

Appuntamento, quindi, a martedì 21 settembre ore 22.30 con il sesto episodio di Una gita fuoriporta. Episodio realizzato in collaborazione con Imola Faenza Tourism Company.