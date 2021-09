Faenza. Convocata al Commissione Consiliare 2 per approvare le modifiche allo Statuto societario di Faventia Sales

È convocata la Commissione Consiliare 2^ per martedì 21 settembre alle ore 20.00 in videoconferenza, per discutere il seguente ordine del giorno: Espressione di indirizzo per l’approvazione delle modifiche allo Statuto societario di Faventia Sales.

Saranno presenti il Presidente di Faventia Sales, Cavallari Luca e il Vicepresidente, Cornazzani Mattia.

Sarà possibile seguire i lavori della Commissione in diretta al link: https://stream.lifesizecloud.com/extension/9667433/2b7675f0-128b-48ba-9db2-1f1f737ea991