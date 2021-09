È stato presentato oggi 22 settembre il progetto del nuovo Terminal crociere di Porto Corsini. Come annunciato nei giorni scorsi, la gara per la “Concessione del servizio di assistenza passeggeri e di Stazione Marittima nel porto di Ravenna” è stata vinta RCL Cruises Ltd., società del gruppo Royal Caribbean International uno tra i maggiori operatori a livello mondiale.

Il progetto del nuovo terminal, firmato da Atelier(s) Alfonso Femia con Rima, team scelto da Royal Caribbean Group che si è aggiudicato la concessione in project financing, punta a sviluppare ulteriormente il settore crocieristico ravennate ed emiliano romagnolo. Gli edifici saranno inseriti nel contesto del Nuovo Parco delle Dune. La grande novità è la scelta di Royal Caribbean di fare del terminal ravennate un’Home Port, cioè porto di partenza e arrivo di crociere.

In occasione della presentazione, presso la Camera di Commercio di Ravenna, sono intervenuti il presidente di AP Daniele Rossi, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, Joshua Carroll Vice President Destination Development di Royal Caribbean Group e Ana Karina Santini Direttore Sviluppo Commerciale Royal Caribbean Cruises Ltd per l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Il progetto prevede che, a regime, il terminal possa arrivare ad accogliere fino a 300.000 passeggeri l’anno. Un’importante opportunità per il territorio ravennate, in relazione a soggiorni pre e post crociera in collaborazione con il sistema aeroportuale regionale, in particolare con gli Aeroporti di Bologna, Forlì e Rimini.

Si chiude così un percorso iniziato nell’estate 2020, quando la stessa RCL Cruises Ltd. aveva presentato la proposta di partenariato pubblico privato per la costruzione del nuovo terminal crociere e relativa concessione.

Il progetto

L’area, per una superficie complessiva di 12 ettari sarà concepita come un progetto unitario dove spazi a verde pubblico attrezzato e percorsi ciclo-pedonali si intrecciano a una serie di servizi e attrezzature a supporto dell’area del terminal crociere. Il punto di partenza nel ripensare a questo luogo sarà la continuità con gli elementi di naturalità che caratterizzano il sistema costiero. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale nella gestione della Stazione Marittima, sarà realizzato un sistema di elettrificazione delle banchine che permetterà alle navi in sosta di spegnere i motori e alimentarsi tramite energia elettrica. Per questo l’AdSp ha ottenuto 30 milioni di euro dai fondi del PNRR.

Il progetto è stato sviluppato da Royal Caribbean Group in collaborazione con Atelier(s) Alfonso Femia e RINA Consulting, con i quali sono stati condivisi i principi per uno sviluppo sostenibile che sono alla base della filosofia ambientale e sociale di Royal Caribbean, e che esplicitano la consapevolezza che Royal Caribbean ha delle proprie responsabilità verso le comunità che vivono nei luoghi che le proprie navi visitano, e verso i mari da esse solcati.

Royal Caribbean Group si impegna a garantire equità, sostenibilità ed eccellenza nella gestione del servizio pubblico di accoglienza ed assistenza alle navi da crociera e ai loro passeggeri, Inoltre, Royal Caribbean desidera proporre numerose attività sul territorio, che aspirano a raggiungere i seguenti obiettivi:

riconoscimento e identificazione del nuovo terminal crociere come landmark di Ravenna, che rinsalda il profondo legame della città con il porto e instaura una relazione con i luoghi della memoria della città, simbolo della comunità, attraverso il valore e il significato attuale del passato, coniugando l’arte con il mare e la natura;

utilizzo del nuovo terminal crociere come luogo di incontro per la comunità.

Infatti, gli edifici previsti dal progetto saranno dedicati non solo alla funzione crocieristica, ma anche ad altre attività sia per i turisti che per i cittadini. Il terminal crociere si svilupperà su due piani e si collegherà alle navi tramite una passerella in quota, che si estenderà lungo il molo, come una grande terrazza affacciata sul mare dei lidi ravennati, alla quale si agganceranno ponti mobili d’imbarco di nuova generazione.

I cinque volumi esterni, sul lato sud dell’area di concessione, saranno occasione di scambio e di relazione, aree di pausa e di sosta per gli abitanti dei Lidi e della città di Ravenna, i viaggiatori e gli equipaggi, con spazi destinati alle eccellenze locali di street-food, un crew center e un desk per le informazioni turistiche ed esperienziali sul territorio.

Per le attività di homeport, la società terminalistica e altre società collegate allo svolgimento del servizio coinvolgeranno da 100 a 200 lavoratori al giorno, tra addetti all’assistenza ai passeggeri, alla viabilità, alla sicurezza, alla movimentazione dei bagagli e delle provviste di bordo, alle pulizie; inoltre saranno coinvolti gli addetti ai servizi tecnico-nautici del porto di Ravenna, gli autisti dei bus, dei taxi, dei servizi di noleggio con conducente e dei camion delle provviste, gli assistenti e le guide turistiche.

Nelle giornate senza navi all’ormeggio, il terminal e la sua passerella sul mare si apriranno ad eventi sia pubblici che privati. In coordinamento con gli Enti Pubblici, si potranno organizzare eventi sportivi, percorsi artistici e letterari, presentazioni, e molto altro. I grandi spazi al piano terra si prestano per fiere e altre attività di grande respiro. In alcune giornate nell’arco dell’anno, il porto crocieristico diventerà aperto.

Qualche numero:

Area in concessione: 22.000 mq

Area ISPS: 13.200 mq

Area di banchina: 8.800 mq

Terminal Crociere: 5.000 mq di pianta, 2 piani, 10,000 mq di superficie totale interna, adatto ad accogliere 2 navi contemporaneamente

Passerella in quota: 250 m di lunghezza, 6 m di larghezza, 7,8 m di altezza (al piano di camminamento)

Ponti mobile di imbarco: 3:

Importo totale dell’investimento: € 27.716.737 (di cui € 5.998.829 a carico di AdSP)

Durata della concessione: 33 anni

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione: Porto di Ravenna, porto di tutta l’Emilia-Romagna

“Tra oggi e dopodomani si dà corso a interventi importantissimi che garantiranno al porto di Ravenna di essere competitivo a livello internazionale a livello economico e creeranno nuovi posti di lavoro, che era il nostro obiettivo prioritario. Ecco perché ritengo che Ravenna sia il porto di tutta l’Emilia-Romagna. Questo, infatti, è un investimento strategico per la Regione e non solo. L’arrivo di centinaia di migliaia di turisti ci darà un vantaggio eccezionale e siamo pronti a lavorare insieme all’amministrazione e all’Autorità Portuale – che ringrazio alla pari di tutti i soggetti coinvolti – per risolvere le eventuali criticità che dovessero sorgere. Non si tratta di problemi, ma di opportunità per la crescita e lo sviluppo del territorio.” Così il Presidente Stefano Bonaccini.

Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna: abbiamo tre offerte vincenti per i turisti



“Abbiamo ora due aspetti cruciali da sviluppare: uno di tipo logistico, insieme a Royal Caribbean dobbiamo costruire e gestire al meglio le sinergie per la logistica e, visto che puntiamo a numeri alti, dovrà essere una logistica che funziona per il terminal, per i turisti e per tutta la comunità. Il nostro è un territorio in cui coesistono tanti tipi di attività diverse, anche in ambito portuale, e quindi questo sarà un tema fondamentale da affrontare insieme e da vincere. Il secondo, altrettanto importante, riguarda le tante opportunità che i turisti troveranno una volta scesi a Porto Corsini. Noi crediamo di avere almeno tre offerte vincenti: la prima è ovviamente la nostra straordinaria città d’arte – con otto monumenti Unesco, la tomba di Dante e un sistema museale di altissima qualità – che per i pubblici esercizi e il commercio della città, con particolare riferimento alle attività che rispecchiano più marcatamente l’identità territoriale, rappresenta una prospettiva strategica; la seconda è quella dei servizi di spiaggia, di una qualità ineguagliabile; la terza è quella di un patrimonio naturalistico, quello del Parco del Delta del Po, di livello mondiale. Mentre il terminal crociere crescerà noi continueremo a lavorare per valorizzare e sviluppare al massimo queste grandi qualità.” Così il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

Daniele Rossi, Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna: un progetto che si collega all’hub portuale

“Il fatto che un operatore straniero di rilevanza mondiale come il gruppo Royal Caribbean abbia deciso di investire sul nostro porto è un importante segnale per tutto il territorio ravennate e la serietà e l’affidabilità di Royal Caribbean sono tra l’altro dimostrate dal fatto che la proposta presentata guarda con grande attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e ha alla base un’analisi molto approfondita del contesto territoriale nel quale dovrà essere inserita; il progetto contiene infatti approfondimenti molto dettagliati sull’impatto che la presenza del terminal potrà avere sulla viabilità locale e si sta lavorando per la realizzazione di un percorso alternativo che alleggerisca il traffico per raggiungere e lasciare la zona del terminal. Royal Caribbean Group ha deciso di puntare sul porto di Ravenna, benché in pieno periodo di pandemia, per aprire un nuovo ventaglio di opzioni nell’Adriatico e in tutto il Mediterraneo, per il proprio traffico, e per l’industria crocieristica in generale. Questo importante investimento, assieme ad AdSP, per la rigenerazione del porto crociere di Ravenna, si collega al progetto Hub Portuale, che, grazie agli estesi dragaggi della canaletta di accesso e dell’Avamporto Nord, renderà possibile l’accessibilità nautica a un numero maggiore di navi.” Così Daniele Rossi Presidente di AP Ravenna.

Joshua Carroll, di Royal Caribbean Group: un progetto all’avanguardia

“Royal Caribbean Group è entusiasta di questa straordinaria opportunità che permetterà di realizzare un progetto all’avanguardia per qualità dei servizi, sostenibilità e armonizzazione con l’ambiente, in cui avremo modo di applicare il nostro know-how e la nostra esperienza in un territorio vocato all’ospitalità, in cui siamo certi che i nostri ospiti avranno occasione di scoprire non solo tesori storico-culturali, eccellenze artistiche, icone automobilistiche e motociclistiche, natura incontaminata e spiagge della movida internazionale, ma anche la culla della tradizione culinaria italiana. Ringrazio l’AdSP, il Comune di Ravenna e la Regione Emilia Romagna e tutta la comunità portuale e cittadina che ci ha accolto e ha supportato il nostro progetto. Royal Caribbean Group riporterà il porto di Ravenna a crescere nel settore crociere e innalzerà la croceristica ad un livello superiore in tutta la regione. Siamo inoltre onorati di avere al nostro fianco un partner come VSL Club che ci accompagnerà in questa avventura.” Così Joshua Carroll, Vice President Destination Development di Royal Caribbean Group.

Fabrizio Vettosi, Managing Director di VSL Club SpA

“Siamo particolarmente orgogliosi di realizzare questa Joint Venture con una delle cruise line più prestigiose al Mondo quale Royal Caribbean Group. Si tratta di un’operazione innovativa, ed è la prima volta in Italia che capitali privati vengono indirizzati verso questo tipo di infrastruttura grazie ad un soggetto specializzato quale VSL Club”.

ROYAL CARIBBEAN GROUP è una compagnia di crociera internazionale (quotata alla borsa di New York con la sigla RCL), che possiede totalmente e gestisce tre dei maggiori brand conosciuti a livello globale nel settore del turismo crocieristico: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, e Silversea Cruises. Royal Caribbean Group è proprietaria anche del 50% di TUI Cruises e di Hapag-Lloyd Cruises. Il Gruppo, in tutto, gestisce 60 navi da crociera e ne ha altre 13 in ordine, alla data del 30 giugno 2021. Per conoscere meglio RCG: www.royalcaribbeangroup.com o www.rclinvestor.com.

VSL CLUB SpA è l’unico veicolo di investimento e di advisory italiano specializzato in shipping e logistica marittima ed intermodale. VSL Club è totalmente indipendente e sponsorizzato interamente da investitori privati e Family Office.