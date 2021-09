Settembre Santalbertese. Giovedì 23 settembre presentazione del romanzo di Margherita Guglielmino

Proseguono a Sant’Alberto le iniziative del tradizionale Settembre Santalbertese. Domani pomeriggio, giovedì 23 alle 18 a Casa Guerrini, è in programma la presentazione del secondo romanzo di Margherita Guglielmino “Un letto troppo affollato (una pistola per tre)”, edito da GAE. Sarà presente l’autrice, siciliana da qualche anno trapiantata in Romagna.

Per partecipare all’iniziativa è necessario il Green Pass.