Dove controllare i funghi raccolti in Romagna

L’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Sanità Pubblica, da martedì 4 Ottobre riprenderà l’attività di consulenza e certificazione funghi a privati cittadini e agli esercenti il commercio, anche negli ambiti di Forlì e Rimini(oltre agli sportelli già attivi negli ambiti di Ravenna e Cesena), previo appuntamento con gli Ispettori Micologi, tramite le segreterie di ogni ambito, ai contatti di seguito riportati:

– Ambito territoriale Forlì tel. 0543 733585

– Ambito territoriale Rimini tel. 0541707290

– Ambito territoriale Ravenna tel. 0544 286698

– Ambito territoriale Cesena tel. 0547 352079

Si coglie l’occasione, per ricordare alcune regole, da seguire durante la raccolta e per un corretto utilizzo di funghi:

evitare la raccolta di funghi indiscriminata, nel rispetto dell’ambiente e avendo presente che tutti i funghi sono importanti per l’ecosistema;

evitare il consumo di funghi in grandi quantità ed in pasti ravvicinati essendo un alimento difficile da digerire;

evitare il consumo di funghi da parte di persone che soffrono di intolleranze alimentari o disturbi dell’apparato digerente, donne in gravidanza e bambini;

evitare il consumo di funghi raccolti da privati cittadini o posti in vendita senza la certificazione di commestibilità rilasciata da professionisti abilitati;

ricordare che quasi la totalità dei funghi commestibili provocano disturbi, o veri e propri avvelenamenti, se consumati crudi, poco cotti o in quantità eccessive.