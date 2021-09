E45. Da martedì 28 settembre modifiche temporanee notturne nella provincia di Forlì-Cesena

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) sono previste limitazioni temporanee alla circolazione nel tratto sito in provincia di Forlì Cesena. Per consentire, in sicurezza, l’esecuzione dei lavori di innalzamento degli standard delle barriere di sicurezza e creare minor impatto alla circolazione stradale, Anas ha programmato le modifiche in orario notturno.

Dalle ore 21:00 di martedì 28 settembre e fino alle 6:00 di mattina del giorno successivo sarà istituita la chiusura, per chi viaggia in direzione Roma, del tratto compreso dallo svincolo di San Carlo (km 216,100) allo svincolo di Borello Sud (km 212,000) con deviazione della circolazione sulla viabilità secondaria; contestualmente sarà chiuso, sempre in direzione Roma, lo svincolo di Borello nord (km 214,200).

Dalle ore 21:00 di mercoledì 29 settembre e fino alle ore 6:00 del giorno successivo sarà invece istituita la chiusura dello stesso tratto in carreggiata opposto, quindi per chi viaggia in direzione Ravenna.

Nell’ambito degli stessi interventi, dalle ore 21:00 di giovedì 30 settembre alle 6:00 di mattina del giorno successivo sarà istituita la chiusura del tratto, per chi viaggia in direzione Roma, del tratto compreso dallo svincolo di Cesena sud (km 220,750) e San Carlo (km 216,100) con deviazione del traffico su viabilità secondaria; contestualmente sarà chiuso, sempre in direzione Roma, lo svincolo di San Vittore (km 218,100).

Dalle ore 21:00 di venerdì 1° ottobre e fino alle 6:00 di mattina del giorno successivo sarà invece istituita la chiusura dello stesso tratto in carreggiata opposta, quindi per chi viaggia in direzione Ravenna.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.