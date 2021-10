Bagnacavallo. “La solidarietà delle piante”: andare per erbe e scoprirne il valore

Natura, aria aperta e alimentazione saranno protagoniste sabato 2 ottobre in occasione dell’evento La solidarietà delle piante, organizzato dall’Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri in collaborazione con l’Orto Biologico Radisa e la condotta Slow Food Godo e Bassa Romagna.

La giornata inizierà alle 10, presso il campo dell’Orto Biologico Radisa di Santerno, con la naturopata Gabriella Francesconi che guiderà i partecipanti nel riconoscimento delle erbe spontanee commestibili e del loro valore intrinseco, condividendo la sua pluriennale esperienza in fitoalimurgia e alimentazione naturale.

Dopo la visita ci si sposterà all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo per il Pranzo dell’orto e del prato incolto, con un menu vegetariano caratterizzato da erbe di campo (25 euro a persona). Seguirà la presentazione del libro di Gabriella Francesconi Il cibo e la gratitudine, che focalizza il proprio pensiero sulla riconoscenza verso il cibo che mangiamo attraverso la pratica del recupero, della trasformazione e valorizzazione in cucina.

Sia per la visita in campo (gratuita) che per il pranzo è obbligatoria la prenotazione. I posti sono limitati. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19. Per poter accedere al museo è necessario essere in possesso del Green pass.