Davide Casadio si qualifica per il Campionato Italiano Cadetti di Judo a Ostia

Ieri si sono svolte a Castel Maggiore le qualificazioni regionali Campionato Italiano Fijlkam settore Cadetti. L’atleta del Team Romagna Judo, Davide Casadio ha dato grande soddisfazione al Maestro Paolo Berretti vincendo 4 incontri e raggiungendo così il pass per la finale, che avrà luogo il 23 ottobre a Lido di Ostia, Roma.

Il Team Romagna Judo parteciperà nel mese di ottobre, oltre alla finale Campionato Italiano Cadetti, anche alle qualifiche regionali con la categoria esordienti e Juniores.

Il Team Romagna Judo svolge la sua attività a Lugo, nella Palestra EX Enal via Emadi 20 il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 16.45 per il corso bambini, 18.00 per il corso ragazzi e 19.30 adulti. A breve inizierà un corso di difesa personale. A Castelbolognese, nel Palazzetto dello Sport di via Donati, le lezioni si tengono invece il lunedi-marterdi–giovedì dalle 18.00 per i bambini e 19.15 per i ragazzi.

Per info 347 7946028 Susi.