Festeggiati all’Autodromo di Imola i trent’anni del CO.E.R.BUS: ospite d’onore Davide Cassani

Una giornata intensa di riflessioni e di festa, di condivisione e di crescita. Il CO.E.R.BUS, consorzio di trasporto persone che riunisce operatori di autobus di tutta la Romagna, ha celebrato ufficialmente lunedì i trent’anni di attività con una giornata all’Autodromo di Imola, alla presenza dei soci (oggi le aziende consorziate sono 35, dalle sette degli esordi) e di numerosi stakeholder territoriali.

La mattinata ha ospitato una articolata tavola rotonda che è partita dal lancio della giornata, “Il valore di un gruppo”: ne hanno parlato – ognuno dal suo punto di vista – operatori del settore (i presidenti di TPER, Giuseppina Gualtieri, e di Start Romagna, Roberto Sacchetti); amministratori pubblici (Marco Panieri e Davide Ranalli, sindaci di Imola e Lugo, ovvero le città dove il consorzio è nato e ha le sue sedi), il presidente del CO.E.R.BUS Bruno Riccipetitoni, e due ospiti di eccezione, ovvero l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo, Andrea Corsini, e l’ex CT della nazionale di ciclismo su pista, Davide Cassani, che è anche presidente di APT Servizi.

Proprio Cassani ha aperto le discussioni (dopo la “benedizione” alla giornata di Mons. Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola) con una riflessione sul necessario “gioco di squadra” che occorre per vincere nello sport: a lui si sono agganciati gli altri interlocutori, che poi hanno anche affrontato da vicino le principali tematiche legate al tema del trasporto pubblico, soprattutto in una fase delicata come quella post Covid. Dopo gli omaggi per tutti gli ospiti e per i soci (tessere di mosaico espressamente realizzate dalla ravennate Anna Fietta), e il pranzo per tutti, nel primo pomeriggio gli autobus dei soci di CO.E.R.BUS hanno svolto alcuni giri di pista dell’autodromo imolese, per chiudere in maniera simpatica e colorita questa bella giornata di festa.