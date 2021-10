Nuovi corsi di musica corale in partenza alla scuola Malerbi di Lugo

In questi giorni alla Scuola di Musica Malerbi di Lugo sarà possibile riprendere a fare musica tutti insieme e partecipare ai corsi di musica corale, che stanno avendo molto successo.

I corsi saranno seguiti dall’insegnante di canto moderno Veronica Nigro, e saranno suddivisi in due laboratori distinti in base all’età dei partecipanti. Il coro One Voice è destinato ai cantanti dai 7 agli 11 anni e esplorerà un repertorio pop, rock fino ai classici delle colonne sonore Disney e dei musical.

Il coro The Voice Project invece è proposto ai partecipanti dai 12 anni in su e avrà l’obiettivo di reinterpretare brani provenienti dallo sconfinato repertorio popular music (pop, blues, rock, soul, funky…) mediante l’utilizzo della voce in modo convenzionale e non.

Per maggiori informazioni: tel. 0545.38540 – malerbi@comune.lugo.ra.it – www.scuolamalerbi.com.