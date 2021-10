“Ravenna Hack The City”: al via la fase finale del concorso di idee per il primo videogioco ambientato in città

Il concorso di idee “Ravenna Hack the City”: crea il primo videogioco ambientato nella città di Ravenna, entra nel vivo della fase finale che vedrà sfidarsi i team vincitori nell’hackathon vero e proprio che si terrà nei giorni 5 e 6 novembre prossimi.

I progetti vincitori, selezionati da una giuria di esperti, sono: Ravenna under water di Rosanna Lanza; Il Canto del Corvo di Kingsley Ngadiuba e Omar Belhaj e Dante’s Guardian di Mara Dirani e Alessandro Olei.

I tre progetti parteciperanno a un evento online il giorno 12 ottobre, dalle 15 alle 16, al quale sono chiamate a intervenire tutte le persone che hanno candidato la loro idea oppure sono interessate a dare il proprio contributo all’hackathon, Ravenna Hack the City.

Durante l’evento i vincitori lanceranno infatti una call to action per invitare i partecipanti a unirsi ai loro team e reclutare specifiche figure e competenze che servono per procedere con l’ideazione e realizzazione del progetto stesso.

I tre progetti vincitori, che prenderanno parte all’Hackathon Ravenna Hack The City del 5 e 6 novembre, saranno quindi affiancati da persone di supporto – volontari e professionisti – che li aiuteranno a migliorare l’idea fino a giungere alla presentazione finale. L’hackathon prevede infatti la partecipazione di Mentor e Partecipanti che intervengono a supporto delle idee vincitrici.

MENTOR

Sei esperto di game design, gaming e ti appassionano giochi, narrazioni e storie? L’Hackathon Ravenna Hack The City cerca figure di supporto per guidare i team di progetto ed essere interfaccia tra i gruppi di lavoro e gli organizzatori dell’Hackathon “Ravenna Hack the City”: il primo videogioco ambientato nella città di Ravenna”.

Per candidarti come Mentor : https://forms.gle/DVEdzEZdYdnVpGdz9

PARTECIPANTE

Ti piacciono i videogiochi e le storie e credi nell’intelligenza collettiva? L’Hackathon Ravenna Hack The City cerca persone in grado di supportare idee che necessitano di competenza e creatività. Si può partecipare a supporto di una delle idee candidate e selezionate dell’Hackathon “Ravenna Hack the City”: il primo videogioco ambientato nella città di Ravenna”.

Per candidarti come Partecipante: https://forms.gle/1KV3hqNQRJQZQWPw6

Per partecipare all’evento in line del 12 ottobre e conoscere i progetti: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZAGNhRW-RCGMIYiKWpio2A

Per informazioni: https://laboratorioapertoravenna.it/i-vincitori-del-concorso-di-idee-ravenna-hack-the-city/

L’hackathon è realizzato con il Comune di Ravenna e Laboratorio Aperto di Ravenna: progetto finanziato dai Fondi Europei della Regione Emilia Romagna – Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti.