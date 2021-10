“Il calzino bucato”: a Massa Lombarda il Sindaco richiama l’attenzione su una merceria “unica nel suo genere”

“Il calzino bucato” è il negozio di merceria di Alessandra Fantoni, si tratta di un’attività che, dal 2015, vede come titolare Alessandra Fantoni e, come si intuisce dal nome, è una merceria che tratta filati per maglieria, lana, cotone, piccole riparazioni di sartoria. Inoltre in questo colorato e originale negozio si possono trovare le creazioni della titolare.

“Alessandra rappresenta la straordinaria creatività e voglia di fare presente simbolo di Massa Lombarda. – dichiara il Sindaco Daniele Bassi – Una giovane donna che si mette in gioco con i propri talenti, rincorre un sogno e lo realizza in modo unico. Un bell’esempio per tutti”.

Alessandra dichiara di amare la creatività e di “aver realizzato un sogno”, quando decise di lasciare il “posto comodo in ufficio” per questa avventura. La clientela si è estesa ai territori limitrofi, anche se in gran parte locale, grazie all’originalità propria del negozio.

Alessandra è pure attivamente impegnata nella rete d’impresa “InMassa”, composta da oltre 60 esercenti massesi con un comune obiettivo, quello di individuare un’idea forte per ravvivare e animare il centro storico con iniziative rivolte a qualsiasi fascia d’età. Per Alessandra “è un modo anche per rafforzare i rapporti umani, per contrastare il commercio online e la grande distribuzione, per quanto possibile”.