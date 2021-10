Serie B2. Sabato 16 ottobre l’esordio dell’Olimpia Teodora in campionato

Si apre , 16 ottobre, il campionato della squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora. Esordio casalingo per le ragazze ravennati, che attendono nella palestra di Lido Adriano le ospiti della Apav BCC Fano.

Coach Andy Delgado introduce così il match: “Non conosciamo bene le nostre avversarie anche perché in questo periodo dell’anno il materiale su cui preparare la gara non è molto, ma so che hanno preso due giocatrici molto esperte. Dal canto nostro siamo in casa e andiamo alla conquista del risultato, cercando di giocare la miglior pallavolo possibile. Si parla spesso di tensione per l’esordio, ma so che posso contare su un gruppo abbastanza spregiudicato e spero che questo si confermi nella partita di ”.

Il fischio d’inizio del match è in programma per le ore 20. Arbitri della gara saranno Gianmarco Annese e Matteo Cetraro.

La diretta streaming del match sarà disponibile sulla nostra pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”: https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/ .