Luca Grilli (Compagnia Portuale Ravenna): “I veri portuali oggi erano al lavoro, non a manifestare”

Luca Grilli, presidente della Compagnia Portuale di Ravenna e Presidente A.N.C.I.P. (Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali) questa mattina alle 6.30 era al porto di Ravenna non per partecipare alla manifestazione indetta dai No Green Pass, ma per farsi una idea di cosa stesse accadendo o dovesse accadere: “Ho visto arrivare persone che al porto non c’erano mai state, gente che per la prima volta metteva piede nell’area portuale, con altri che indicavano dove andare lungo la Classicana. Quindi, è bene chiarire che di “veri portuali” alla manifestazione di oggi non ce ne erano, o al massimo ce ne erano ben pochi”.

“Nel corteo di oggi, non c’era la portualità ravennate, quella che di porto e nel porto vive – prosegue -. Ci saranno stati 20, al massimo 25 portuali di Ravenna. Chi ha organizzato questa manifestazione ha solo cercato di strumentalizzare il nostro scalo. Oltretutto definirsi “Portuali Ravenna Liberi” è un controsenso: Quale libertà difendevano? Impedire ai lavoratori di recarsi nel loro posto di lavoro? Stendere coperte lungo la Classicana, con bambini che scorrazzavano tra i camion? Non permettere a chi aveva finito il turno di andare a prendere i propri figli a scuola? Questa non è libertà” ribadisce Grilli.

“In passato, la categoria dei portuali “veri” ha manifestato tante volte per difendere i propri diritti, ma mai lo abbiamo fatto mettendo in difficoltà altri lavoratori o impedendo ad altri di lavorare – prosegue il presidente della Compagnia Portuale di Ravenna -. Oggi questa libertà è stata impedita”.

“Ringrazio le forze dell’ordine che oggi hanno dovuto gestire una situazione molto delicata, riuscendo a non farla degenerare, tra provocazioni del corteo dei manifestanti, camionisti esasperati, lavoratori bloccati in auto” conclude. “La manifestazione organizzata quest’oggi al Porto di Ravenna ha dimostrato solamente una cosa: che la comunità portuale è coesa e si impegna per avere un porto operativo. E non è una comunità No Green Pass”.