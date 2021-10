Letizia Battaglia a Forlì per un workshop di fotografia

Letizia Battaglia, la grande fotografa, conduce un workshop a Forlì assieme a Roberto Timperi da venerdì 29 a domenica 31 ottobre.

Visto il grande riscontro di partecipazione che ha portato all’iscrizione di fotografi provenienti da tutta Italia (e non solo), l’organizzazione ha messo a disposizione ancora due posti riaprendo le selezioni.

Il programma prevede sessioni mattutine e pomeridiane con due uscite didattiche alla ricerca dello scatto perfetto in compagnia dei due grandi fotografi. Domenica 31 i lavori si concluderanno alle 13 con la visione dei lavori realizzati e la consegna degli attestati. Nel corso delle tre giornate è prevista anche la visita alla mostra “Essere Umane” illustrata per l’occasione da uno dei curatori.

Letizia Battaglia è la prima fotoreporter a giungere sul luogo in cui viene assassinato Piersanti Mattarella. Nello stesso anno un suo scatto della “bambina con il pallone“ nel quartiere palermitano della Cala fa il giro del mondo. È stata inoltre la prima donna europea a ricevere nel 1985, ex aequo con l’americana Donna Ferrato, il Premio Eugene Smith, a New York, riconoscimento internazionale istituito per ricordare il fotografo di Life. Un altro premio, il Mother Johnson Achievement for Life, le è stato tributato nel 1999.

Il workshop è una delle attività collaterali alla mostra “Essere umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo” allestita ai Musei di San Domenico fino al 30 gennaio 2022.

Per maggiori informazioni sul workshop https://essereumane.it/workshop-battaglia/