Bagnacavallo. “Spirito e materia d’autunno” domenica 7 novembre mercatini, laboratori, gastronomia e animazioni

Domenica 7 novembre piazza della Libertà a Bagnacavallo ospiterà per tutta la giornata Spirito e materia d’autunno: mercatini, laboratori, gastronomia e animazioni a tema autunnale. L’evento è promosso dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e con la partecipazione della condotta Slow Food Godo e Bassa Romagna e del Lions Club Bagnacavallo.

A partire dalle 10 si animerà il Mercato dei produttori curato da Slow Food, con la possibilità di acquistare prodotti stagionali: frutta e verdura, castagne, miele, tartufo, funghi e vino.

Sotto il porticato del Municipio si terrà poi il laboratorio Dolcezza d’autunno: le api custodi della biodiversità, in programma al mattino alle 10.45 e al pomeriggio alle 14.45. Persone di ogni età potranno cimentarsi in questo laboratorio didattico dai colori e profumi autunnali, un incontro dedicato alla scoperta di api e miele, per imparare attraverso giochi e racconti come addolcire le stagioni fredde col prezioso nettare e conoscerne le varietà.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione (fino a un massimo di 15 partecipanti per laboratorio) compilando il form sul sito www.slowfoodgodo.it.

Il porticato del Municipio ospiterà inoltre l’esposizione di sculture lignee di Roberto Ercolani, che scolpisce su legno la cultura rurale.

Nel pomeriggio funzionerà in piazza un punto ristoro a cura della Pro Loco presso la sede del Lions Club Bagnacavallo e dalle 15.30 l’animazione sarà affidata al gruppo musicale popolare e risorgimentale Ciapa Cialdini di Modigliana.

La giornata si concluderà con una cena, in programma alle 18.30 presso i locali del Circolo Frassati, accompagnata sempre dai canti del gruppo Ciapa Cialdini.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni: 338 8025307 proloco.bagnacavallo@gmail.com