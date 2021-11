Un cielo plumbeo ha tenuto a battesimo oggi, domenica 7 novembre, in piazza del Popolo a Ravenna la partenza della Ciclostorica Dante 700, appuntamento cicloturistico in omaggio al Sommo Poeta nel Settecentenario della sua morte. Per l’amministrazione comunale ha portato i saluti l’assessore Gianandrea Baroncini.

Alle 9 i numerosi partecipanti, per lo più in abiti e bici d’epoca, hanno dato avvio all’appuntamento, un itinerario di 60 km che congiunge Ravenna a Cervia, passando per Classe e attraversando la Pineta nell’ambiente incontaminato del Parco del Delta del Po.

Il primo tratto è stato percorso ad andatura controllata per le vie del centro storico di Ravenna per proseguire attraverso il percorso permanente della “Foresta spessa e viva” con transito nel Comune di Cervia dove si è arrivati all’accesso al MUSA Museo del Sale. Si è poi proseguito nelle località di Milano Marittima, Lido di Savio, Lido di Classe, Lido di Dante, Lido Adriano e Punta Marina Terme, per rientrare a Ravenna, con l’arrivo presso l’Autorità Portuale, nella zona della Darsena.