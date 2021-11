Ravenna Nightmare Film Fest: l’Anello d’Oro va a The Aternate e quello d’Argento a Night Games

La XIX edizione del Ravenna Nightmare Film Fest è giunta alla sua conclusione con la tradizionale consegna degli ambiti premi in palio: l’Anello d’Oro al Miglior Film Lungometraggio e l’Anello d’Argento al Miglior Film Cortometraggio. Entrambi creati dal Maestro Orafo ravennate Marco Gerbella rappresentano il riconoscimento della classifica stilata in base ai voti del pubblico.

Quest’anno il pubblico votante in sala e sulla piattaforma di streaming MYmovies.it ha decretato che l’Anello d’Oro al Miglior Film Lungometraggio va a The Alternate di Alrik Bursell.

L’Anello d’Argento ed un premio in denaro di 1000 euro al Miglior Film Cortometraggio vanno a Night Games di Henny Amanm.

In più per la sezione Lungometraggio, viene anche consegnato il Premio della Critica alla Miglior Regia di Lungometraggio. Il Festival ha annoverato fra i propri Giurati: Emanuela Martini, autrice e curatrice di saggi, direttrice del Torino Film Festival; Chiara Barzini, scrittrice e sceneggiatrice; Viola Prestieri, produttrice cinematografica; Beatrice Fiorentino, giornalista e critica cinematografica, delegata generale della Settimana Internazionale della Critica di Venezia; Andrea Chimento, docente per l’Università Cattolica di Milano e giornalista; Donato Sansone, autore di cortometraggi animati; Steve Della Casa, critico cinematografico e direttore artistico di Roma Fiction Fest e del BA Film Fest di Busto Arsizio.

Il Premio della Critica alla Miglior Regia del Concorso Internazionale Lungometraggi è andato a Post Mortem di Pèter Bergendy.

“Quello che abbiamo particolarmente apprezzato di “Post Mortem” è soprattutto il fatto di come il cinema di genere diventi una metafora di grande intelligenza per parlare del contesto storico e geografico di riferimento. Crediamo che l’horror sia da sempre il genere maggiormente in grado di farci riflettere sui grandi momenti storici, solo che succede raramente con pochi film: Post Mortem è uno di quei pochi ed è stata davvero una bellissima sorpresa” dichiarano i membri della Giuria critica.

Inoltre, la direzione artistica vuole ringraziare il portale Mymovies.it che per il secondo anno ha accompagnato il festival in un delicato momento di transizione permettendone una versione online, e consentendo così al Festival di varcare i confini cittadini.

Ravenna Nightmare Film Fest ringrazia e saluta il proprio pubblico dando appuntamento al 2022 con la XX edizione del Festival dedicato al lato oscuro del cinema.