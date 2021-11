Massa Lombarda. Gli allestimenti floreali protagonisti ne “Il sindaco in Azienda”

Nel 2020, ben il 90% dei matrimoni previsti sono stati rimandati a causa della pandemia da Covid-19. Con la ripartenza del settore cerimonie tanti sposi possono finalmente convolare a nozze e tutto l’indotto delle aziende ha ripreso non senza difficoltà la propria attività.

“Il sindaco in azienda…” oggi visita una realtà economica di terza generazione con grande capacità attrattiva ben oltre i confini comunali. Infatti, il Laboratorio Tazzari di Fabbri Monica, condotto dalle sorelle Monica e Maria Luisa e situato in via Martiri della Libertà dal 2014, è nato negli anni ’50 dal nonno Mario Tazzari.

Non è del tutto ancora chiaro quando il mercato degli eventi si rialzerà in tutta la sua bellezza però gli operatori del settore, come il laboratorio visitato oggi, appaiono fiduciosi che il peggio stia passando. “Monica e Maria Luisa – dichiara il sindaco Daniele Bassi – hanno saputo creare con tenacia, pazienza e tanta professionalità un’impresa completamente al femminile che si distingue ed attrae chi chiede qualità, bellezza, originalità, offrendo nel contempo la possibilità di apprezzare lo splendore di spazi espositivi unici”.

Il negozio, laboratorio e sala espositiva di 640 metri quadrati accolgono clienti dai territori limitrofi, fino a Bologna, (dal 2014 nell’attuale collocazione e assetto) oltre ad essere apprezzati da una clientela locale che cerca qualità elevata e marche di pregio per quanto riguarda allestimenti di grandi eventi (cerimonie in genere, matrimoni, ecc.) che vengono organizzati e seguiti in tutte le fasi dalle sorelle Fabbri. L’attività si compone anche di articoli da regalo, fioreria, complementi d’arredo delle migliori marche e tipologie, fornendo risposte creative e personalizzate, strutturando il prodotto in funzione del cliente.