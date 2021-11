Ausl Romagna: aumentano i contagi e i ricoveri. Per tasso di occupazione di posti letto siamo in livello arancione

Per la quarta settimana consecutiva si registra un aumento dei nuovi casi sia in termini assoluti (282) che percentuali sul territorio dell’Ausl Romagna. Nella settimana di riferimento, si sono registrate 1185 positività (4,2%) su un totale di 28.472 tamponi. Cresce il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi in quasi tutti i distretti, negli ultimi 7 giorni ed in particolar modo quello di Cesena Val del Savio, Forlì, Faenza e Lugo che presenta tassi superiori a 100 casi/100.000 abitanti.

In provincia di Ravenna è stato individuato un nuovo focolaio in una Struttura residenziale socio-assistenziali e sono 15 le classi entrate in quarantena: 7 nelle scuole dell’infanzia 3-6, 7 alla elementari e 1 alle superiori. Le classi sono state messe in quarantena dopo che dai tamponi di controllo, eseguiti a tutti gli alunni a seguito di un caso positivo nella classe, sono emerse una o più positività ulteriori.

I nuovi casi in età scolare nel ravennate sono così distribuiti: nella fascia 0-3 anni: 5 nuovi casi su 75 tamponi ( percentuale di positività: 6.7%); 3-5 anni: 20 casi su 311 tamponi (6.4%); 6 – 10 anni ; 55 casi covid su 766 tamponi eseguiti (positività al 7.2%); 11.13 anni: 17 casi su 383 tamponi (4.4%); 14-18 anni: 15 casi su 480 tampini eseguiti (3.1%)

Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da COVID, che ci pone nel livello arancione. In totale sono ricoverati 94 pazienti, di cui 5 in terapia intensiva.

“I dati della settimana presa a riferimento – commenta Mattia Altini, Direttore Sanitario Ausl Romagna – mostrano una maggior circolazione del virus su tutto il territorio, comune a tutto il Paese, con un ulteriore aumento dei nuovi casi di positività. Anche sul fronte ospedaliero si registra un incremento dei ricoveri, soprattutto nei reparti ordinari, ma grazie all’effetto protettivo dei vaccini nell’evitare soprattutto forme più gravi della malattia, la percentuale di occupazione dei posti letto a livello aziendale al momento resta ancora sotto controllo”.

“In questa situazione, con le temperature più basse che ci costringono a vivere prevalentemente al chiuso, è ancora più importante accelerare con le vaccinazioni – prosegue -. Sul territorio aziendale il numero dei soggetti vaccinati è in continuo aumento (al 8 novembre 832.360 con prima dose e 747.584 con seconda dose e 50.920 con terza dose a cui vanno aggiunte 72.104 dosi somministrate dai MMG) ma dobbiamo spingere sulle terze dosi che servono per rafforzare le nostre difese e alle quali tutti i cittadini romagnoli dai 60 anni in su possono sottoporsi anche senza la prenotazione, accedendo direttamente ai punti hub vaccinali. Raccomando anche agli operatori sanitari di fare il richiamo quanto prima. Così come dobbiamo continuare a insistere con le prime dosi e con chi ancora non ha completato il ciclo vaccinale perché la malattia è ancora pericolosa. Ognuno di noi può fare la propria parte, per proteggere sé stessi e gli altri: vaccinandosi e rispettando scrupolosamente le buone pratiche nella vita di tutti i giorni”.

Come riportato dal «Rapporto Monitoraggio dell’impatto della campagna di vaccinazione sulle infezioni da COVID-19 nella Regione EmiliaRomagna – Aggiornamento al 26 Ottobre», nonostante la variante delta rappresenti oramai la totalità dei nuovi casi, l’efficacia della vaccinazione si conferma persistentemente molto elevata anche in Emilia Romagna dove i NON vaccinati hanno:

• un rischio di quasi 4 volte maggiore di acquisire l’infezione da SARS CoV-2, rispetto ai vaccinati

• un rischio circa 5 volte maggiore di essere ricoverati in ospedale per COVID, rispetto ai vaccinati

• un rischio circa 14 volte maggiore di essere ricoverati in terapia intensiva per COVID, rispetto ai vaccinati