Un’occasione per analizzare la povertà del nostro territorio e per mettere così in campo le strategie migliori per essere a fianco di chi ha bisogno. Venerdì 12 novembre dalle 17.30 alle 19.30 alla Chiesa del Suffragio di Bagnacavallo (via Trento Trieste, 1) si terrà la presentazione delRapporto Povertà e Risorse 2019/20 a cura della Caritas Diocesana di Faenza-Modigliana.

L’incontro sarà aperto da don Marco Ferrini, direttore della Caritas Diocesana, e dai saluti di Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

La presentazione del Rapporto Caritas “La speranza dà un senso all’attesa”,a cura di Maria Chiara Lama e Damiano Cavina, avrà un focus specifico sul territorio della Bassa Romagna e di Russi e analizzerà l’impatto della pandemia sulle fasce più fragili della popolazione.

L’ultimo anno ha testimoniato l’importanza di essere prossimi alla gente attraverso non solo il Centro di Ascolto di Faenza, ma anche tramite le 25 Caritas parrocchiali della diocesi. Nel territorio della Bassa Romagna sono state 387 le persone che si sono rivolte alla Caritas, con un’età media di 49 anni, 53% donne e 47% uomini. Gli italiani rappresentano quasi il 40%.

L’incontro è aperto a tutti, nel rispetto delle normative anti-Covid.

Come aiutare la Caritas diocesana

Per garantire ogni giorno i servizi di prima necessità alle persone più fragili e in difficoltà del nostro territorio, è possibile donare a: Fondazione Pro Solidarietate IBAN IT 28K 08542 23700 000000276041

Chiunque volesse dare il proprio contributo come volontario nei vari servizi della Caritas, a seconda dei propri talenti e disponibilità, può visitare il sito www.caritasfaenza.it/cosa-puoi-fare-tu o contattare il Centro di Ascolto tel. 0546 680061 – accoglienza@caritasfaenza.it