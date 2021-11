Incontri online per Demetra di Lugo con avvocati, psicologhe, giornaliste e attiviste sulla violenza maschile contro le donne

Quattro eventi online per confrontarsi pubblicamente con avvocate, magistrate/i, giornaliste/i , attiviste, e psicologhe sui temi importanti quali il fenomeno della violenza maschile contro le donne, la vittimizzazione secondaria da parte delle istituzioni, e i pregiudizi e gli stereotipi sessisti.

“Il tema della violenza istituzionalizzata o vittimizzazione secondaria – commenta Giuseppina Dessy, presidente di Demetra donne in aiutO – è un tema attuale che è stato denunciato recentemente anche dal Parlamento Europeo che lo scorso mese di ottobre, ha approvato una risoluzione contro il costrutto della alienazione parentale, una teoria spazzatura con la quale si attribuisce alle madri, la responsabilità del rifiuto del padre da parte dei figli. Il Parlamento europeo ha anche espresso preoccupazione per l’impatto che i pregiudizi e gli stereotipi di genere hanno sui percorsi di uscita dalla violenza intrapresi dalle donne che spesso non vengono credute”.

“Il problema – continua la presidente – viene denunciato da anni dalla associazione nazionale DiRe, di cui Demetra è una delle 82 associate, ed è stato evidenziato anche dalle condanne che la Corte di Strasburgo ha inflitto all’Italia nel 2017 per il caso di Elisavet aTalpis che denunciò più volte il marito senza trovare adeguata protezione, fino a che non venne gravemente ferita mentre il figlio morì nel tentativo disperato si salvarla dall’ennesima aggressione paterna. Nel 2021 invece l’Italia ha ricevuto la seconda condanna dalla Corte di Strasburgo perchè la Corte d’Appello di Firenze, nel 2013, vittimizzò una giovane donna che aveva denunciato uno stupro di gruppo, inserendo nelle motivazioni della sentenza di assoluzione degli imputati, considerazioni sessiste e misogine”.

I percorsi delle donne che subiscono violenza rivelano un problema legato a disparità culturali che si riverberano anche nella quotidianità di tutte e di tutti. Uno degli incontri sarà dedicato ad una riflessione sugli stereotipi nel mondo del lavoro che sconta, ancora oggi gap salariali e soffitti di cristallo che ostacolano la realizzazione di pari opportunità per uomini e donne.

Questi saranno i temi che saranno affrontati e discussi dalle e dagli ospiti di Demetra: il giudice Fabio Roia, le avvocate Titti Carrano, Elena Biaggioni, Cristina Federici e l’avvocato Antonio Voltaggio; le giornaliste Monica Lanfranco (editrice di Marea), Silvia Garambois (presidente Gi.U.Li.A), Silvia Mari (Agenzia Dire); le psicologhe Cinzia Sintini e Marianna Santonocito, e la medica pediatra Serenella Pignotti. Infine Emanuela Natoli, presidente di Movimentiamoci Vicenza, racconterà la tragica testimonianza delle donne vittime di violenza che si sono viste sottrarre i figli con l’accusa di alienazione parentale.

Ecco gli appuntamenti, che si possono seguire a questo link: https://www.facebook.com/demetra.donna

Giovedì 18 novembre dalle ore 15,30 alle 17,00 – Il (NON) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali civili e per i minorenni: la ricerca del Gruppo avvocate Dire e la vittimizzazione delle donne nei tribunali. Interverranno l’avvocata Titti Carrano, l’avvocata Elena Biaggioni e l’avvocata Cristina Federici consulente di Demetra donne in aiuto.

Venerdì 19 novembre dalla 15,30 alle 17,00 – Affido minori e separazione: i pregiudizi e gli stereotipi sulle donne dei consulenti tecnici d’ufficio e il non riconoscimento del trauma della violenza – Interverranno Emanuela Natoli, presidente di Movimentiamoci- Vicenza; Maria Serenella Pignotti, medico pediatra; Marianna Santonocito, psicologa e ricercatrice sul fenomeno del maltrattamento familiare; Cinzia Sintini, psicoterapeuta, formatrice e consulente di Demetra donne in aiuto

Lunedì 22 novembre dalle 15,30 alle 17,00 – Processo civile: Criticità e aspetti positivi nei percorsi di uscita dalla violenza delle donne – Interverranno Silvia Mari, giornalista dell’Agenzia di Stampa Dire, Fabio Roia, magistrato e vicepresidente vicario del Tribunale di Milano; Antonio Voltaggio, avvocato

Domenica 28 novembre dalle 15,30 alle 17,00 – Come tu mi vuoi: le disparità subite dalle donne, chi ci vuole spavalde, chi ci vuole umili. Interverranno Silvia Garambois, presidente Gi.U.Li.A e giornalista; Monica Lanfranco, giornalista e formatrice e Massimo Lizzi, blogger.