“Dopo la Pandemia” ricostruire le comunità. Conferenze online e visite guidate destinate ai Centri sociali, parrocchie, circoli ACLI di Ravenna

“Dopo la Pandemia” ricostruire le comunità e i percorsi di contrasto alle solitudini” creando attrazioni e incoraggiamento a riprendere la presenza, le relazioni, la partecipazione alle attività Sociali”. È questo il tema al centro del ciclo di conferenze online ( ZOOM) destinate a soci di Centri sociali, parrocchie, circoli ACLI, e quanti hanno condiviso l’iniziativa finalizzate a riprendere con coraggio e consapevolezza la vita sociale anche dopo la crisi provocata dal COVID19.

“Già nel 2020 abbiamo sperimentato positivamente un programma di 7 temi, che nel 2021-2022 abbiamo ampliato a 10 più 6 visite guidate in presenza – spiegano dall’CTAcli Ra insieme Aps – La pianificazione e il coordinamento del ciclo è ancora realizzato dal prof. Giovanni Gardini il quale si avvale dei migliori studiosi e docenti esistenti nella nostra città”.

“L’emergenza COVID19, deve restare l’occasione per incontrare ancora una volta la capacità dei cittadini a mobilitarsi a sostegno di chi si trova in condizioni di maggiore bisogno , e stringere un patto di prossimità che ci spinga a farci carico l’uno dell’altro,con l’impegno a contrastare le solitudini e l’indifferenza” prosegue Bruno Pini, presidente CTAcli Ra insieme aps .

Hanno aderito al progetto: Associazione Volontari ACLISTI; CTA.Centro Turistico ACLI Provincia di Ravenna; ANCESCAO Provinciale; AUSER Provinciale; Centro Sociale BARONIO Ravenna;

CALENDARIO VIDEO CONFERENZE

16/11/21 – Martedì ore 20.45 Saluto degli invitati e video-conferenza tenuta dalla dott.ssa Marisa Anconelli presidente dell’IRESS di Bologna su: Dopo la Pandemia ricostruire le Comunità e i percorsi di contrasto alle SOLITUDINI.

23/11/21- Martedì – ore 20.45 Video-conferenza su: Le donne nei Mosaici di Ravenna. Tenuta dal prof.Giovanni Gardini.

30/11/21- Martedì – ore 20.45 Video-conferenza su il Passatore in Romagna. Tenuta dal dott.Giovanni Fanti

09/12/21 – Giovedì – ore 20.45 Video-conferenza su La trafila garibaldina. Tenuta dal dott. Giovanni Fanti.

11/01/22 –Martedì – ore 20.45 Video-conferenza su Il Museo Classis e l’antico Porto di Ravenna.Tenuta dal dott.Paolo Martinelli di Ravennantica.

18/01/22- Martedì – ore 20.45 Video-conferenza su la linea Gotica. Tenuta dal Dott. Alessandro Luparini.

01/02/22- Martedì – ore 20.45 Video-conferenza “In occasione della Giornata Annuale della Memoria su L’isola degli Spinaroni.Tenuta dal dott.Guido Ceroni.

08/02/22 –Martedì – ore 20.45 Video-conferenza su Il nuovo Museo Byron e del risorgimento a Ravenna.Tenuta dalla dott.ssa Claudia Giuliani.

15/02/22- Martedì – ore 20.45 Video-conferenza su Il Palazzo San Giacomo a Russi. Tenuta dalla Pro-loco di Russi.

22/02/22 Martedì – 0re 20.45 Video –Conferenza su le tematiche del progetto e le prospettive future. Interventi da confermare.

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE: E’ gratuita per i Soci ACLI e CTAcli in regola con il tesseramento e per i SOCI dei CENTRI aderenti al progetto e segnalati dagli stessi. Devono comunque farne richiesta tramite il Modulo B (scaricabile dalla NEWS del sito: www.ctacli.ra.it) e compilato in stampatello e consegnato entro il 10 Novembre 2021 alla segreteria il sabato mattina alla Casa del Volontariato o inviato alla mail: info@ctacli.ra.it o al fax 0544 406458. Si accettano iscrizioni fino al raggiungimento dei posti disponibili. Sarà tenuta una lista di attesa per subentrare in caso di cancellazioni.

Ai richiedenti seguirà l’invio del LINK di collegamento alla piattaforma ZOOM con il proprio apparato PC-TABLET- SMARTPHONE,alla mail che sarà indicata nel Modulo B .