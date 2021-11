Mercatini dell’artigianato artistico e laboratori di Natale a Massa Lombarda

Al via i mercatini dell’artigianato artistico di Natale a Massa Lombarda che si svolgeranno dal 19 novembre al 17 dicembre. L’iniziativa si terrà ogni venerdì dalle 16.00 alle 20.00 per le vie del centro. Sarà attivo uno stand gastronomico a cura di Avis e Pro Loco.

Durante la giornata di venerdì 17 dicembre alle ore 19.00, inoltre, ci sarà il concerto di Natale del Coro Ettore e Antonio Ricci.

I mercatini sono organizzati dal forum delle Associazioni del Comune di Massa Lombarda con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

In aggiunta, per tutti i venerdì dei mercatini, dalle ore 16.30 alla Sala ex Art Cafè, in via Saffi 6, si svolgeranno i laboratori “Crea e costruisci” per divertirsi con i mattoncini. Ai partecipanti sarà fornito un Kit per costruttore, al costo di € 5.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (Daniele: 3402320902; Giovanni: 3925194255) ed essere in possesso di Green Pass.

I laboratori di Natale sono a cura dell’Associazione New Generation Events con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Massa Lombarda.