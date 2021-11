Paziente morta dopo iniezione di sedativo, infermiere dell’ospedale di Cervia a processo

Un infermiere 53enne è finito a processo per la morte di una paziente di 67 anni, ricoverata nel 2016 nel reparto di lungodegenza dell’ospedale di Cervia e deceduta nella notte tra il 25 e il 26 settembre di quell’anno, in seguito ad un’iniezione di farmaci per conciliarle il sonno. Ora è accusato di esercizio abusivo della professione medica e di morte come conseguenza di altro reato.

Ieri, martedì 17 novembre, durante il processo a carico dell’uomo, c’è stata la deposizione dell’unica testimone oculare di quanto accaduto quella notte, Letizia Marollo, infermiera di turno nel reparto. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino e Il Corriere Romagna in edicola oggi.

I FATTI

Secondo le cronache del processo, la signora, poi defunta, aveva diverse patologie, come obesità e diabete, ma era in buone condizioni, tanto che sarebbe stata dimessa di lì a pochi giorni. Quella notte faceva fatica a prendere sonno, così l’infermiera Marollo, seguendo il piano terapeutico, le somministrò una compressa di Halcion, che però non fece l’effetto desiderato. È a quel punto che entrò in scena il secondo infermiere, per somministrarle un bolo contenente Valium, un forte sedativo. Dopo nemmeno mezz’ora la paziente era morta. L’infermiera Marollo ha testimoniato di aver visto il collega preparare e iniettare il farmaco, di averlo sconsigliato dal farlo perché la terapia non era prevista nel piano della paziente, ma che lui avrebbe proseguito nell’operazione. La mattina dopo, Marollo avrebbe poi informato di quanto accaduto nella notte la dirigente infermieristica.

La prossima udienza è prevista per marzo 2022.