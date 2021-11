Successo per la scherma Cervia a Terni: doppietta d’oro di Matteo Galassi ed argento per Enrico De Pol

Successo per la scherma Cervia a Terni. Nelle gare cadette, si classificano bene Giada Russo 10^ e 16^ Giulia Amici, bene per Martina Ascenzi arrivata 31^. A seguire buon risultato per Rachele Baruzzi 40^, Valeria Malavolti esce per le 64^ e subito a seguire Greta Carrozza.

Nelle Giovani di SPF arriva ad un buonissimo risultato Beatrice Fava che sfiora l’entrata nelle 8 classificandosi 12^, bene sempre per Giada Russo 28^ a seguire Giulia Amici 45^, Rachele Baruzzi 68^ subito ad un passo Valeria Malavolti, Martina Ascenzi, Greta Carrozza.

Nella categoria Cadetti e Giovani pieno successo di Matteo Galassi doppietta d’oro e di Enrico De Pol, nella gara Cadetti, che conquista l’argento. Una finale tutta Scherma Cervia, bene per i risultati di Matteo Rossi 9° nella gara Cadetti e 12° nei Giovani. Buoni i risultati nella gara cadetti di Brando Foschini arrivato 35°, mentre nei Giovani di Enrico De Pol 45° Edoardo Dell’Accio arrivato 54°, a seguire bene Mattia Casadei, Gioele Trevisan, Luca Bonduá.