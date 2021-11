4 dicembre, anniversario Liberazione Ravenna: un omaggio a Prefetto e a Sindaco dal Coordinamento per la Democrazia

In attesa dell’anniversario della Liberazione di Ravenna, il prossimo 4 dicembre, il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna (Bagnacavallo, Cervia, Faenza, Lugo, Ravenna), di cui fanno parte anche ARCI e Libertà e Giustizia, hanno chiesto e ottenuto un incontro con il Prefetto di Ravenna, Enrico Caterino e con il Sindaco, Michele De Pascale.

“La ragione dell’incontro si trova nell’azione simbolica che sarà compiuta – spiegano dal Coordinamento per la Democrazia -. Un dono altamente simbolico, il libro Antifascismo quotidiano. Strumenti istituzionali per il contrasto a neofascismi e razzismi, a cura di Carlo Smuraglia, presidente emerito di ANPI nazionale.

In questi difficili anni, la sfiducia nelle Istituzioni, che il forte astensionismo segnala, convive con movimenti di esplicita natura fascista e neo fascista, che sembrano in rumorosa crescita, anche dopo la gravissima aggressione alla sede nazionale della CGIL. Ma per quanto siano da non sottovalutare la sfiducia e la disaffezione, è nostra intenzione continuare il confronto con le Istituzioni, alle quali continueremo a inviare messaggi di interlocuzione democratica ed esigente.Intendiamo quindi segnalare alle Autorità il nostro allarme, accompagnato, da continua attenzione e vigilanza antifascista”.

La delegazione che incontrerà il Prefetto, il 24 novembre, e il Sindaco, l’1° dicembre, sarà composta, oltre che da rappresentanti del CDC provinciale, da esponenti della Consulta Antifascista, della Associazione Mazziniana, del Movimento Federalista europeo, da giovani di Libera.