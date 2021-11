Natale si avvicina: a Ravenna arriva l’albero e si accendono le luminarie

Natale si avvicina… Questa mattina in centro a Ravenna è arrivato il grande albero che, come ogni anno, troneggerà in piazza del Popolo per tutte le festività, mentre questa sera saranno accese le luminarie natalizie in tutto il centro storico.

Saranno accese luminarie di genere diverso nelle vie della città, in particolare in viale F. Baracca, via C. Cavour, via M. Fanti, via C. Cattaneo, via G. Argentario, via Salara, via IV Novembre, via Ponte Marino, via P. Costa, via G. Matteotti, via A. Agnello, via Cura, via IX Febbraio, via A. Zirardini, portici di via A. De Gasperi, via G. Mazzini, via G. Rasponi, via C. Ricci, via M. Gordini, via della Tesoreria Vecchia, via Mentana, via B. Cairoli, via degli Ariani, via Antica Zecca, via A. Diaz. Oltre a queste, anche Piazza Andrea Costa, parte dei portici di piazza dei Caduti per la Libertà, Piazza Kennedy, Piazza G. D’Annunzio e piazza Unità d’Italia, senza dimenticare i profili di Porta Adriana e Porta Sisi.

Un allestimento più corposo del passato, per dare nuova luce ed un vestito ancor più bello alla città per un periodo importante nel contesto turistico e commerciale. E partendo proprio dalle luminarie e dalla volontà di incrementare il numero di punti luce, nasce il progetto di Spasso in Ravenna denominato “ILLUMINIAMO IL NATALE DI… REGALI” che prenderà il via oggi, appunto, e proseguirà fino al 5 gennaio. Tutti gli esercenti che hanno aderito all’allestimento e all’installazione delle luminarie natalizie nelle vie del centro saranno coinvolti in un’operazione a premi, un concetto da sviluppare insieme per dare slancio al Natale e favorire la crescita delle collaborazioni fra esercenti e Comitato Spasso in Ravenna.

Nel periodo indicato, i clienti che effettueranno acquisiti nei punti vendita degli esercizi aderenti al progetto LUMINARIE DI NATALE, riconoscibili anche per la vetrofania dedicata al progetto, potranno poi ritirare, fino ad esaurimento scorte, da mercoledì 8 dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.30, un premio all’hub Spasso in Ravenna all’interno del Mercato Coperto in piazza Costa. Inoltre, gli stessi esercenti stanno ricevendo fermapacchi natalizi di Spasso in Ravenna per arricchire i propri pacchetti regalo.

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.spassoinravenna.it