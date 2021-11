Nominati i vertici delle Commissioni Consiliari: al PD, la presidenza o vicepresidenza di 6 su 10

Cameliani (PD): Il PD alla guida di commissioni consiliari importanti

Sono stati nominati presidenti e vice presidenti delle Commissioni consiliari permanenti del Comune di Ravenna. I consiglieri del Partito Democratico che andranno a ricoprire le cariche sono: Fiorenza Campidelli, Vice Presidente della Commissione 1 “Affari istituzionali, partecipazione, sicurezza”; Idio Baldrati, Presidente della Commissione 2 “Servizi sociali, volontariato, casa, sanità, immigrazione”; Cinzia Valbonesi, Presidente della Commissione 3 “Ccat” (Assetto del territorio); Massimo Cameliani, Vice Presidente della commissione 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio”; Rudy Gatta, Presidente della commissione 8 “Decentramento, lavori pubblici, ambiente animali, transizione ecologica, riforestazione”; Gloria Natali, Presidente della commissione 10 “Politiche e cultura di genere”.

“Abbiamo ottenuto la presidenza di commissioni rilevanti – ha commentato il capogruppo PD Massimo Cameliani – come quella per i servizi sociali e la sanità, un settore che per noi è stato sempre molto importante, dove è stato nominato presidente Idio Baldrati del quale è stata premiata la grande esperienza acquisita nelle precedenti consiliature. Poi è stata data a Cinzia Valbonesi la presidenza della commissione Commissione 3 “Ccat”: Valbonesi è una consigliera comunale esperta e preparata che aveva già partecipato ai lavori nel precedente mandato”.

“Un’altra commissione estremamente significativa è quella presieduta da Rudy Gatta – aggiunge Cameliani – e infine la Commissione “Politiche e cultura di genere”, che tratterà temi essenziali per noi, va alla nostra consigliera Gloria Natali. Inoltre io sarò il Vice Presidente della commissione 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio” e Fiorenza Campidelli della Commissione 1 “Affari istituzionali, partecipazione, sicurezza”. Il Partito democratico quindi sarà alla guida di commissioni fondamentali dove i presidenti porteranno la loro esperienza professionale e amministrativa e anche quella della militanza politica”.

LE COMMISSIONI E I LORO COMPONENTI

Nr. 1 – Affari Istituzionali, partecipazione, sicurezza

Ferrero Alberto – Fratelli d’Italia – Presidente

Campidelli Fiorenza – Partito Democratico – Vicepresidente

Ancarani Alberto – Forza Italia Berlusconi per Ancarani PrimaveRA Ravenna – Componente

Ancisi Alvaro – Lista Per Ravenna-Polo Civico Popolare – Componente

Cameliani Massimo – Partito Democratico – Componente Capogruppo

Cortesi Luca – Ravenna Coraggiosa – Componente

Gatta Rudy – Partito Democratico – Componente

Grandi Nicola – Viva Ravenna – Componente

Perini Daniele – Lista de Pascale Sindaco – Componente

Rolando Gianfilippo Nicola – Lega Salvini Premier – Componente

Schiano Giancarlo – Movimento 5 Stelle – Componente

Vasi Andrea – Partito Repubblicano Italiano – Componente

Veronica Verlicchi – La Pigna-Città, Forese e Lidi – Componente

Nr. 2 – Servizi sociali, volontariato, casa, sanità, immigrazione

Baldrati Idio – Partito Democratico – Presidente

Ancarani Alberto – Forza Italia Berlusconi per Ancarani-PrimaveRA Ravenna – Vicepresidente

Ancisi Alvaro – Lista Per Ravenna-Polo Civico Popolare – Componente

Campidelli Fiorenza – Partito Democratico – Componente

Di Pasquale Angelo Nicola – Fratelli d’Italia – Componente

Ercolani Giacomo – Lega Salvini Premier – Componente

Francesconi Chiara – Partito Repubblicano Italiano – Componente

Grandi Nicola – Viva Ravenna – Componente

Impellizzeri Francesca – Ravenna Coraggiosa – Componente

Montanari Marco – Partito Democratico – Componente capogruppo

Perini Daniele – Lista de Pascale Sindaco – Componente

Schiano Giancarlo – Movimento 5 Stelle – Componente

Veronica Verlicchi – La Pigna-Città, Forese e Lidi – Componente

Nr. 3 – Assetto del Territorio “C.C.A.T.”

Valbonesi Cinzia – Partito Democratico – Presidente

Ancisi Alvaro – Lista Per Ravenna-Polo Civico Popolare – Vicepresidente

Ancarani Alberto – Forza Italia Berlusconi per Ancarani-PrimaveRA Ravenna – Componente

Cortesi Luca – Ravenna Coraggiosa – Componente

Ferrero Alberto – Fratelli d’Italia – Componente

Francesconi Chiara – Partito Repubblicano Italiano – Componente

Grandi Nicola – Viva Ravenna – Componente

Haxhibeku Renald – Partito Democratico – Componente

Margotti Lorenzo – Partito Democratico – Componente Capogruppo

Perini Daniele – Lista de Pascale Sindaco – Componente

Rolando Gianfilippo Nicola – Lega Salvini Premier – Componente

Schiano Giancarlo – Movimento 5 Stelle – Componente

Veronica Verlicchi – La Pigna-Città, Forese e Lidi – Componente

Nr. 4 – Cultura, afam, mosaico

Francesconi Chiara – Partito Repubblicano Italiano – Presidente

Ercolani Giacomo – Lega Salvini Premier – Vicepresidente

Ancarani Alberto – Forza Italia Berlusconi per Ancarani-PrimaveRA Ravenna – Componente

Ancisi Alvaro – Lista Per Ravenna-Polo Civico Popolare – Componente

Beccari Stefania – Partito Democratico – Componente

Bombardi Igor – Partito Democratico – Componente Capogruppo

Cortesi Luca – Ravenna Coraggiosa – Componente

Donati Filippo – Viva Ravenna – Componente

Esposito Renato – Fratelli d’Italia – Componente

Margotti Lorenzo – Partito Democratico – Componente capogruppo

Perini Daniele – Lista de Pascale Sindaco – Componente

Schiano Giancarlo – Movimento 5 Stelle – Componente

Veronica Verlicchi – La Pigna-Città, Forese e Lidi – Componente

Nr. 5 – Bilancio, partecipate, personale, patrimonio

Ercolani Giacomo – Lega Salvini Premier – Presidente

Cameliani Massimo – Partito Democratico – Vicepresidente

Ancarani Alberto – Forza Italia Berlusconi per Ancarani-PrimaveRA Ravenna – Componente

Ancisi Alvaro – Lista Per Ravenna-Polo Civico Popolare – Componente

Baldrati Idio – Partito Democratico – Componente

Buonocore Davide – Lista de Pascale Sindaco – Componente

Donati Filippo – Viva Ravenna – Componente

Esposito Renato – Fratelli d’Italia – Componente

Folli Alessandra – Partito Democratico – Componente Capogruppo

Impellizzeri Francesca – Ravenna Coraggiosa – Componente

Schiano Giancarlo – Movimento 5 Stelle – Componente

Vasi Andrea – Partito Repubblicano Italiano – Componente

Veronica Verlicchi – La Pigna-Città, Forese e Lidi – Componente

Nr. 6 – Sport, grandi eventi, turismo

Donati Filippo – Viva Ravenna – Presidente

Schiano Giancarlo – Movimento 5 Stelle – Vicepresidente

Ancarani Alberto – Forza Italia Berlusconi per Ancarani-PrimaveRA Ravenna – Componente

Ancisi Alvaro – Lista Per Ravenna-Polo Civico Popolare – Componente

Bazzocchi Fabio – Partito Democratico – Componente

Buonocore Davide – Lista de Pascale Sindaco – Componente

Buzzi Gianmarco – Partito Democratico – Componente

Di Pasquale Angelo Nicola – Fratelli d’Italia – Componente

Francesconi Chiara – Partito Repubblicano Italiano – Componente

Haxhibeku Renald – Partito Democratico – Componente Capogruppo

Impellizzeri Francesca – Ravenna Coraggiosa – Componente

Rolando Gianfilippo Nicola – Lega Salvini Premier – Componente

Veronica Verlicchi – La Pigna-Città, Forese e Lidi – Componente

Nr. 7 – Istruzione, politiche giovanili, infanzia, università

Cortesi Luca – Ravenna Coraggiosa – Presidente

Ercolani Giacomo – Lega Salvini Premier – Vicepresidente

Ancarani Alberto – Forza Italia Berlusconi per Ancarani-PrimaveRA Ravenna – Componente

Ancisi Alvaro – Lista Per Ravenna-Polo Civico Popolare – Componente

Beccari Stefania – Partito Democratico Componente –

Di Pasquale Angelo Nicola – Fratelli d’Italia – Componente

Donati Filippo – Viva Ravenna – Componente

Folli Alessandra – Partito Democratico – Componente

Francesconi Chiara – Partito Repubblicano Italiano – Componente

Montanari Marco – Partito Democratico – Componente

Perini Daniele – Lista de Pascale Sindaco – Componente

Schiano Giancarlo – Movimento 5 Stelle – Componente

Veronica Verlicchi – La Pigna-Città, Forese e Lidi – Componente

Nr. 8 – Decentramento, lavori pubblici, ambiente animali, transizione ecologica, riforestazione

Gatta Rudy – Partito Democratico – Presidente

Grandi Nicola – Viva Ravenna – Vicepresidente

Ancarani Alberto – Forza Italia Berlusconi per Ancarani-PrimaveRA Ravenna – Componente

Ancisi Alvaro – Lista Per Ravenna-Polo Civico Popolare – Componente

Bazzocchi Fabio – Partito Democratico – Componente Capogruppo

Buonocore Davide – Lista de Pascale Sindaco – Componente

Cortesi Luca – Ravenna Coraggiosa – Componente

Ercolani Giacomo – Lega Salvini Premier – Componente

Esposito Renato – Fratelli d’Italia – Componente

Natali Maria Gloria – Partito Democratico – Componente

Schiano Giancarlo – Movimento 5 Stelle – Componente

Vasi Andrea – Partito Repubblicano Italiano – Componente

Veronica Verlicchi – La Pigna-Città, Forese e Lidi – Componente

Nr. 9 – Porto, attività produttive, lavoro, transizione digitale

Buonocore Davide – Lista de Pascale Sindaco – Presidente

Esposito Renato – Fratelli d’Italia – Vicepresidente

Ancarani Alberto – Forza Italia Berlusconi per Ancarani-PrimaveRA Ravenna – Componente

Ancisi Alvaro – Lista Per Ravenna-Polo Civico Popolare – Componente

Bombardi Igor – Partito Democratico – Componente

Buzzi Gianmarco – Partito Democratico Componente – Capogruppo

Donati Filippo – Viva Ravenna – Componente

Impellizzeri Francesca – Ravenna Coraggiosa – Componente

Rolando Gianfilippo Nicola – Lega Salvini Premier – Componente

Schiano Giancarlo – Movimento 5 Stelle – Componente

Valbonesi Cinzia – Partito Democratico – Componente

Vasi Andrea – Partito Repubblicano Italiano – Componente

Veronica Verlicchi – La Pigna-Città, Forese e Lidi – Componente

Nr. 10 – Politiche e cultura di genere

Natali Maria Gloria – Partito Democratico – Presidente

Grandi Nicola – Viva Ravenna – Vicepresidente

Ancarani Alberto – Forza Italia Berlusconi per Ancarani-PrimaveRA Ravenna – Componente

Ancisi Alvaro – Lista Per Ravenna-Polo Civico Popolare – Componente

Campidelli Fiorenza – Partito Democratico Componente – Bombardi Igor Partito Democratico Componente

Buonocore Davide – Lista de Pascale Sindaco – Componente

Ferrero Alberto – Fratelli d’Italia – Componente

Impellizzeri Francesca – Ravenna Coraggiosa – Componente

Rolando Gianfilippo Nicola – Lega Salvini Premier – Componente

Schiano Giancarlo – Movimento 5 Stelle – Componente

Vasi Andrea – Partito Repubblicano Italiano – Componente

Veronica Verlicchi – La Pigna-Città, Forese e Lidi – Componente