Nuovo fine settimane di gare e risultati per gli Arcieri Bizantini Ravenna. Domenica 28 novembre la squadra è approdata nella cornice del pattinodromo di Rimini per il “X Trofeo Città di Rimini Indoor”, dove conquista 6 podi individuali.

Ottimo risultato per l’allievo Riccardo Venturi con l’arco compound. Riccardo, con il punteggio di 565 (281+284) ha migliorato nuovamente il suo personale, conquistando la medaglia d’oro per la categoria allievi maschile e aggiornando il suo precedente record di compagnia (561). Un risultato che lo proietta al 6° posto della ranking nazionale per una possibile qualifica per i prossimi Campionati Italiani Indoor.

Medaglia d’oro anche per Marcello Tozzola con l’arco olimpico master maschile con il punteggio di 563 (285+278). Tozzola, alla prova anche con l’arco nudo, non è riescito a replicare l’ottima prestazione della scorsa settimana fermando questa volta il punteggio a 488 (238+250) che gli vale comunque un dignitoso terzo posto nella categoria master maschile.

E’ d’argento invece la medaglia conquistata da Concettina Palmiero nell’arco olimpico senior femminile con il punteggio di con 477 (226+251).

Argento anche per Luca Ravaioli per la categoria arco compound master maschile con il punteggio di 554 (273+281).

Ancora per l’arco nudo altri due podi: la medaglia d’argento di Angela Padovani con il punteggio di 468 (232+236) per la categoria master femminile e il bronzo di Fabrizio Ronzitti con il punteggio di 260 (128+132) per la categoria senior maschile.

Piazzamenti per: Franco Bordoni, 4° nell’arco nudo master maschile; Concettina Palmiero, 5° nell’arco nudo senior femminile; Mirko Sebastian Grassi, 6° per la categoria allievi arco olimpico maschile e Alessandro Farinella 7° per l’arco olimpico senior maschile.