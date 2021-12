Nuova illuminazione in alcune strade del centro di Sant’Agata sul Santerno

A Sant’Agata sul Santerno sono in corso i lavori efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Al momento gli interventi riguardano una porzione del centro urbano, e nello specifico le vie Ospitaletto, Cairoli, Gieri, Gramsci, Giovanni XXIII.

Nello specifico, in via Ospitaletto è stato rifatto l’impianto attraverso la rimozione di sette lampioni in calcestruzzo, la demolizione della linea aerea e l’installazione al loro posto di sette armature stradali a led. È previsto inoltre il rifacimento della linea interrata, utilizzando predisposizioni esistenti.

In via Cairoli e via Gieri il progetto prevede la sostituzione di nove punti luce con altrettante armature stradali a led.

Nelle vie Antonio Gramsci e Giovanni XXIII il progetto prevede la sostituzione di alcuni supporti in calcestruzzo con nuovi in acciaio e la sostituzione dei punti luce con tecnologia led, oltre all’interramento di un tratto di linea aerea.

Gli interventi sono finalizzati a contenere il consumo energetico e a fornire un’illuminazione più adeguata al contesto urbano: in tutto il Comune i punti luce pubblici saranno progressivamente sostituiti, fino ad avere un’illuminazione notturna uniforme e moderna.